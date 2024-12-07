Рейтинг@Mail.ru
В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 07.12.2024 (обновлено: 08:25 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/mer-1987854424.html
В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца
В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца - РИА Новости, 07.12.2024
В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца
Отказ в приеме у россиян долларов старого образца за границей не означает, что их пытаются ущемить в правах, это общемировая тенденция - банки пытаются себя... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:21
2024-12-07T08:25
экономика
никита кондратьев
артур мурадян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15812/97/158129728_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_09206ef52e3cfc08a97b30c76cbdd9d8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Отказ в приеме у россиян долларов старого образца за границей не означает, что их пытаются ущемить в правах, это общемировая тенденция - банки пытаются себя обезопасить и иметь "более свежие купюры", заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Она есть", - сказал он, отвечая на вопрос, видит ли Минэкономразвития проблему с приемом долларов за рубежом старого образца. "И дело не в россиянах, ситуация по всему миру. На самом деле, так же и в России ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан", - добавил Кондратьев. В конце октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Он рекомендовал перед поездкой за рубеж российским туристам заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валютой.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986844908.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15812/97/158129728_36:0:512:357_1920x0_80_0_0_fd4ade03e2824b4b2830403e9774cfeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, никита кондратьев, артур мурадян
Экономика, Никита Кондратьев, Артур Мурадян
В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца

МЭР: отказ в приеме старых долларов за рубежом не связан с ущемлением россиян

© РИА Новости / Антон ДенисовДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Отказ в приеме у россиян долларов старого образца за границей не означает, что их пытаются ущемить в правах, это общемировая тенденция - банки пытаются себя обезопасить и иметь "более свежие купюры", заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Она есть", - сказал он, отвечая на вопрос, видит ли Минэкономразвития проблему с приемом долларов за рубежом старого образца.
"И дело не в россиянах, ситуация по всему миру. На самом деле, так же и в России ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан", - добавил Кондратьев.
В конце октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Он рекомендовал перед поездкой за рубеж российским туристам заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валютой.
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Доллар начинает терять привлекательность, заявили в Кремле
2 декабря, 12:40
 
ЭкономикаНикита КондратьевАртур Мурадян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала