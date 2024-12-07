https://ria.ru/20241207/mer-1987854424.html

В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца

В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца - РИА Новости, 07.12.2024

В МЭР прокомментировали отказ в приеме у россиян долларов старого образца

Отказ в приеме у россиян долларов старого образца за границей не означает, что их пытаются ущемить в правах, это общемировая тенденция - банки пытаются себя... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T08:21

2024-12-07T08:21

2024-12-07T08:25

экономика

никита кондратьев

артур мурадян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Отказ в приеме у россиян долларов старого образца за границей не означает, что их пытаются ущемить в правах, это общемировая тенденция - банки пытаются себя обезопасить и иметь "более свежие купюры", заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Она есть", - сказал он, отвечая на вопрос, видит ли Минэкономразвития проблему с приемом долларов за рубежом старого образца. "И дело не в россиянах, ситуация по всему миру. На самом деле, так же и в России ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки обезопашивают себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры. Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан", - добавил Кондратьев. В конце октября вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Он рекомендовал перед поездкой за рубеж российским туристам заранее озаботиться покупкой долларов нового образца или иной конвертируемой в стране пребывания валютой.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986844908.html

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экономика, никита кондратьев, артур мурадян