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Открытое горение в ТЦ на северо-востоке Москвы ликвидировали

Открытое горение в ТЦ на северо-востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 07.12.2024

Открытое горение в ТЦ на северо-востоке Москвы ликвидировали

Открытое горение ликвидировано на пожаре в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщает в субботу МЧС России. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:08

2024-12-07T17:08

2024-12-07T18:01

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщает в субботу МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241207/moskva-1987838693.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)