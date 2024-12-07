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Открытое горение в ТЦ на северо-востоке Москвы ликвидировали
Открытое горение в ТЦ на северо-востоке Москвы ликвидировали - РИА Новости, 07.12.2024
Открытое горение в ТЦ на северо-востоке Москвы ликвидировали
Открытое горение ликвидировано на пожаре в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщает в субботу МЧС России. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:08
2024-12-07T17:08
2024-12-07T18:01
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщает в субботу МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что сотрудники МЧС тушат пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы, идет эвакуация людей."Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Москве", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение в ТЦ на северо-востоке Москвы ликвидировали
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ на северо-востоке Москвы