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Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран - РИА Новости, 07.12.2024
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20:02 07.12.2024 (обновлено: 20:12 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/mask-1987924955.html
Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран
Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран - РИА Новости, 07.12.2024
Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран
США должны держаться подальше от войн в других странах, заявил американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T20:02
2024-12-07T20:12
в мире
хама (мухафаза)
сирия
россия
илон маск
дональд трамп
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США должны держаться подальше от войн в других странах, заявил американский предприниматель Илон Маск.&quot;В общем, мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире&quot;, — написал он в социальной сети X.Ранее в субботу избранный президент США Дональд Трамп призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию в Сирии. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241207/pentagon-1987867540.html
https://ria.ru/20241206/prioritety-1987762788.html
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хама (мухафаза)
сирия
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в мире, хама (мухафаза), сирия, россия, илон маск, дональд трамп, воздушно-космические силы россии
В мире, Хама (мухафаза), Сирия, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Воздушно-космические силы России
Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран

Маск: США надо держаться дальше от войн, пока это не угрожает миру во всем мире

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США должны держаться подальше от войн в других странах, заявил американский предприниматель Илон Маск.
«

"В общем, мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире", — написал он в социальной сети X.

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Вчера, 11:13
Ранее в субботу избранный президент США Дональд Трамп призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию в Сирии.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Маск объяснил, почему ВСУ используют Starlink на передовой
25 октября, 10:43
 
В миреХама (мухафаза)СирияРоссияИлон МаскДональд ТрампВоздушно-космические силы России
 
 
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