https://ria.ru/20241207/mask-1987924955.html

Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран

Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран - РИА Новости, 07.12.2024

Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран

США должны держаться подальше от войн в других странах, заявил американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T20:02

2024-12-07T20:02

2024-12-07T20:12

в мире

хама (мухафаза)

сирия

россия

илон маск

дональд трамп

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США должны держаться подальше от войн в других странах, заявил американский предприниматель Илон Маск."В общем, мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире", — написал он в социальной сети X.Ранее в субботу избранный президент США Дональд Трамп призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию в Сирии. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241207/pentagon-1987867540.html

https://ria.ru/20241206/prioritety-1987762788.html

https://ria.ru/20241025/starlink-1979984499.html

хама (мухафаза)

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хама (мухафаза), сирия, россия, илон маск, дональд трамп, воздушно-космические силы россии