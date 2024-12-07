Маск призвал США держаться подальше от войн на территориях других стран
Маск: США надо держаться дальше от войн, пока это не угрожает миру во всем мире
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США должны держаться подальше от войн в других странах, заявил американский предприниматель Илон Маск.
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"В общем, мы должны держаться подальше от войн на территориях других государств, пока это не угрожает миру во всем мире", — написал он в социальной сети X.
Ранее в субботу избранный президент США Дональд Трамп призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию в Сирии.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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