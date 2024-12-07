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ВСУ пытались атаковать Крымский мост новым оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2024
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09:38 07.12.2024 (обновлено: 15:46 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/mash-1987858947.html
ВСУ пытались атаковать Крымский мост новым оружием, пишут СМИ
ВСУ пытались атаковать Крымский мост новым оружием, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2024
ВСУ пытались атаковать Крымский мост новым оружием, пишут СМИ
Утром 6 декабря ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост с помощью новейших польских безэкипажных катеров (БЭК) "Гавия", сообщает Mash в своем... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:38
2024-12-07T15:46
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
черное море
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Утром 6 декабря ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост с помощью новейших польских безэкипажных катеров (БЭК) "Гавия", сообщает Mash в своем Telegram-канале."ВС России уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров "Раптор". &lt;…&gt; ВСУ использовали сразу несколько типов БЭКов: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулеметами и тепловизорами и ударные — те, что оснащены боевой частью. В их числе безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. До Крымского моста должно было дойти не менее десяти единиц", — рассказало издание.Отмечается, что обломки дронов в том числе принадлежали новейшей польской погружной автономной системе "Гавия", разработанной компанией Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies, которые были поставлены на Украину после испытания в Гдыне 18 ноября.Минобороны России 6 декабря сообщило об уничтожении шести безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря в период с 7:00 до 12:00. При этом движение на Крымском мосту было перекрыто с 5:17 до 10:22.
https://ria.ru/20241206/vsu-1987692572.html
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ВСУ пытались атаковать Крымский мост новым оружием, пишут СМИ

Mash: ВСУ пытались атаковать Крымский мост с помощью польских БЭК "Гавия"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПерекрытие движения на Крымском мосту
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Перекрытие движения на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Утром 6 декабря ВСУ впервые попытались атаковать Крымский мост с помощью новейших польских безэкипажных катеров (БЭК) "Гавия", сообщает Mash в своем Telegram-канале.
"ВС России уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров "Раптор". <…> ВСУ использовали сразу несколько типов БЭКов: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулеметами и тепловизорами и ударные — те, что оснащены боевой частью. В их числе безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. До Крымского моста должно было дойти не менее десяти единиц", — рассказало издание.
Отмечается, что обломки дронов в том числе принадлежали новейшей польской погружной автономной системе "Гавия", разработанной компанией Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies, которые были поставлены на Украину после испытания в Гдыне 18 ноября.
Минобороны России 6 декабря сообщило об уничтожении шести безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря в период с 7:00 до 12:00. При этом движение на Крымском мосту было перекрыто с 5:17 до 10:22.
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Российская авиация уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
6 декабря, 12:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЧерное море
 
 
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