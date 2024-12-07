https://ria.ru/20241207/maroderstvo-1987857016.html

В ДНР задержали чиновников по обвинению в мародерстве

В ДНР задержали чиновников по обвинению в мародерстве - РИА Новости, 07.12.2024

В ДНР задержали чиновников по обвинению в мародерстве

В Донецкой народной республике задержали троих чиновников по подозрению в мародерстве, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:14

2024-12-07T09:14

2024-12-07T09:14

происшествия

донецкая народная республика

москва

мариуполь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151534/93/1515349342_0:36:696:428_1920x0_80_0_0_821f8f5cddb4458699acbf06345f399d.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Донецкой народной республике задержали троих чиновников по подозрению в мародерстве, пишет "Коммерсантъ"."Сейчас обвиняемые находятся под стражей в Москве. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение в окончательной редакции", — говорится в материале.В статье указали, что в преступлении обвиняются бывший заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ведомственного ГУП "Торговый дом "Втормет"" Максим Солдатов.В публикации отмечается, что чиновников привлекают к уголовной ответственности за кражу и последующую продажу имущества завода "Азовэлектросталь" в Мариуполе на сумму не менее 518 миллионов рублей, которая потом была разделена среди злоумышленников.Мародерам теперь грозят сроки лишения свободы от восьми до 15 лет.

https://ria.ru/20241203/krym-1987045950.html

донецкая народная республика

москва

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, донецкая народная республика, москва, мариуполь