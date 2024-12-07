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В ДНР задержали чиновников по обвинению в мародерстве - РИА Новости, 07.12.2024
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09:14 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/maroderstvo-1987857016.html
В ДНР задержали чиновников по обвинению в мародерстве
В ДНР задержали чиновников по обвинению в мародерстве - РИА Новости, 07.12.2024
В ДНР задержали чиновников по обвинению в мародерстве
В Донецкой народной республике задержали троих чиновников по подозрению в мародерстве, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:14
2024-12-07T09:14
происшествия
донецкая народная республика
москва
мариуполь
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Донецкой народной республике задержали троих чиновников по подозрению в мародерстве, пишет "Коммерсантъ"."Сейчас обвиняемые находятся под стражей в Москве. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение в окончательной редакции", — говорится в материале.В статье указали, что в преступлении обвиняются бывший заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ведомственного ГУП "Торговый дом "Втормет"" Максим Солдатов.В публикации отмечается, что чиновников привлекают к уголовной ответственности за кражу и последующую продажу имущества завода "Азовэлектросталь" в Мариуполе на сумму не менее 518 миллионов рублей, которая потом была разделена среди злоумышленников.Мародерам теперь грозят сроки лишения свободы от восьми до 15 лет.
https://ria.ru/20241203/krym-1987045950.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, москва, мариуполь
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Москва, Мариуполь
В ДНР задержали чиновников по обвинению в мародерстве

"Ъ": в ДНР задержали чиновников по обвинению в краже имущества завода

© Фото : МВД ДНРСотрудник правоохранительных органов ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : МВД ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Донецкой народной республике задержали троих чиновников по подозрению в мародерстве, пишет "Коммерсантъ".
«
"Сейчас обвиняемые находятся под стражей в Москве. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинение в окончательной редакции", — говорится в материале.
В статье указали, что в преступлении обвиняются бывший заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ведомственного ГУП "Торговый дом "Втормет"" Максим Солдатов.
В публикации отмечается, что чиновников привлекают к уголовной ответственности за кражу и последующую продажу имущества завода "Азовэлектросталь" в Мариуполе на сумму не менее 518 миллионов рублей, которая потом была разделена среди злоумышленников.
Мародерам теперь грозят сроки лишения свободы от восьми до 15 лет.
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