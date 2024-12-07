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Эксперт рассказал, сколько россияне съедают мандаринов в год - РИА Новости, 07.12.2024
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11:25 07.12.2024 (обновлено: 13:08 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/mandariny-1987868988.html
Эксперт рассказал, сколько россияне съедают мандаринов в год
Эксперт рассказал, сколько россияне съедают мандаринов в год - РИА Новости, 07.12.2024
Эксперт рассказал, сколько россияне съедают мандаринов в год
Россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год, то есть примерно полкило в месяц, однако пик поставок фрукта наблюдается в период новогодних праздников: в... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:25
2024-12-07T13:08
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
новый год
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год, то есть примерно полкило в месяц, однако пик поставок фрукта наблюдается в период новогодних праздников: в это время россияне потребляют вдвое больше - около килограмма на человека в месяц, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "На каждого россиянина приходится не более 6 кг мандаринов в год, что составляет примерно 0,5 кг на человека в месяц, исходя из населения в 146 млн человек. Однако в период новогодних праздников этот показатель значительно увеличивается. Пик поставок мандаринов наблюдается в декабре и январе, когда объемы достигают около трети годового импорта, что составляет примерно 1 кг в месяц на человека в период новогодних праздников", - сообщил он. Эксперт объяснил, что сезонность потребления мандаринов обусловлена, с одной стороны, климатическими условиями их выращивания: плоды, произрастающие в странах Северного полушария, созревают к концу ноября и декабрю. С другой стороны, культурные традиции России способствуют включению цитрусовых в зимний рацион для укрепления здоровья, а мандарины традиционно ассоциируются с новогодними праздниками. В целом Россия импортирует около 850 тысяч тонн мандаринов ежегодно, однако собственное производство практически отсутствует.
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россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), новый год, общество
Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Новый год, Общество
Эксперт рассказал, сколько россияне съедают мандаринов в год

Россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкМандариновые деревья
Мандариновые деревья - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Мандариновые деревья. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россиянин в среднем съедает 6 кг мандаринов в год, то есть примерно полкило в месяц, однако пик поставок фрукта наблюдается в период новогодних праздников: в это время россияне потребляют вдвое больше - около килограмма на человека в месяц, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"На каждого россиянина приходится не более 6 кг мандаринов в год, что составляет примерно 0,5 кг на человека в месяц, исходя из населения в 146 млн человек. Однако в период новогодних праздников этот показатель значительно увеличивается. Пик поставок мандаринов наблюдается в декабре и январе, когда объемы достигают около трети годового импорта, что составляет примерно 1 кг в месяц на человека в период новогодних праздников", - сообщил он.
Эксперт объяснил, что сезонность потребления мандаринов обусловлена, с одной стороны, климатическими условиями их выращивания: плоды, произрастающие в странах Северного полушария, созревают к концу ноября и декабрю. С другой стороны, культурные традиции России способствуют включению цитрусовых в зимний рацион для укрепления здоровья, а мандарины традиционно ассоциируются с новогодними праздниками.
В целом Россия импортирует около 850 тысяч тонн мандаринов ежегодно, однако собственное производство практически отсутствует.
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РоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Новый годОбщество
 
 
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