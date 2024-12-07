https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html

Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии

Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024

Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что что Москва якобы вывела корабли с базы в Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе идут... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:13

2024-12-07T16:13

2024-12-07T16:14

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что что Москва якобы вывела корабли с базы в Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе идут военные учения. "Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.

https://ria.ru/20241207/lavrov-1987895846.html

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в мире, россия, москва, сергей лавров, тартус (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024