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Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
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16:13 07.12.2024 (обновлено: 16:14 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987900497.html
Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии
Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что что Москва якобы вывела корабли с базы в Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе идут... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:13
2024-12-07T16:14
в мире
россия
москва
сергей лавров
тартус (город)
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что что Москва якобы вывела корабли с базы в Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе идут военные учения. "Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
https://ria.ru/20241207/lavrov-1987895846.html
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в мире, россия, москва, сергей лавров, тартус (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, Тартус (город), Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии

Лавров о выводе кораблей из Тартуса: в Средиземноморье идут военные учения

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДОХА, 7 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что что Москва якобы вывела корабли с базы в Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе идут военные учения.
"Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое", - сказал Лавров в ходе сессии Дохийского форума.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Лавров рассказал о помощи России сирийской армии
Вчера, 15:56
 
В миреРоссияМоскваСергей ЛавровТартус (город)СирияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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