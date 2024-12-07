КС Румынии не имел права отменять президентские выборы, заявил экс-премьер
Экс-премьер Румынии Орбан: КС не имел полномочий отменять президентские выборы
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Лидер партии "Сила правых", экс-премьер Румынии Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд Румынии мог аннулировать первый тур выборов президента, но не имел полномочий отменять весь избирательный процесс.
В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
"Судьи КС просто растоптали волю, выраженную всем избирательным органом, румынскими гражданами. Мы дошли до ситуации, когда демократии в Румынии практически больше не существует… У Конституционного суда нет полномочий на отмену выборов, у него есть только полномочия на отмену первого тура", - заявил Орбан.
По его словам, информация о том, что в рамках избирательных кампаний были нарушения, стала известна за полгода до выборов, но государственные органы и спецслужбы предпочитали ее не замечать.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.