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КС Румынии не имел права отменять президентские выборы, заявил экс-премьер - РИА Новости, 07.12.2024
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18:23 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/ks-1987913970.html
КС Румынии не имел права отменять президентские выборы, заявил экс-премьер
КС Румынии не имел права отменять президентские выборы, заявил экс-премьер - РИА Новости, 07.12.2024
КС Румынии не имел права отменять президентские выборы, заявил экс-премьер
Лидер партии "Сила правых", экс-премьер Румынии Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд Румынии мог аннулировать первый тур выборов президента, но не имел РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:23
2024-12-07T18:23
в мире
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президентские выборы в румынии — 2024
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Лидер партии "Сила правых", экс-премьер Румынии Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд Румынии мог аннулировать первый тур выборов президента, но не имел полномочий отменять весь избирательный процесс. В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным. "Судьи КС просто растоптали волю, выраженную всем избирательным органом, румынскими гражданами. Мы дошли до ситуации, когда демократии в Румынии практически больше не существует… У Конституционного суда нет полномочий на отмену выборов, у него есть только полномочия на отмену первого тура", - заявил Орбан. По его словам, информация о том, что в рамках избирательных кампаний были нарушения, стала известна за полгода до выборов, но государственные органы и спецслужбы предпочитали ее не замечать. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
https://ria.ru/20241206/rumyniya-1987824877.html
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в мире, румыния, сша, людовик орбан, клаус йоханнис, марчел чолаку, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Людовик Орбан, Клаус Йоханнис, Марчел Чолаку, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
КС Румынии не имел права отменять президентские выборы, заявил экс-премьер

Экс-премьер Румынии Орбан: КС не имел полномочий отменять президентские выборы

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Лидер партии "Сила правых", экс-премьер Румынии Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд Румынии мог аннулировать первый тур выборов президента, но не имел полномочий отменять весь избирательный процесс.
В пятницу судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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"Судьи КС просто растоптали волю, выраженную всем избирательным органом, румынскими гражданами. Мы дошли до ситуации, когда демократии в Румынии практически больше не существует… У Конституционного суда нет полномочий на отмену выборов, у него есть только полномочия на отмену первого тура", - заявил Орбан.
По его словам, информация о том, что в рамках избирательных кампаний были нарушения, стала известна за полгода до выборов, но государственные органы и спецслужбы предпочитали ее не замечать.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов.
Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис в среду опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску.
Румынская служба информации заявляет, что для продвижения Джеорджеску использовалась платформа TikTok, в рамках которой было создано более 25 тысяч аккаунтов, большинство из которых активизировались за две недели до первого тура выборов. Расследование спецслужб установило, что деятельность этих аккаунтов контролировалась через Telegram-каналы.
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В миреРумынияСШАЛюдовик ОрбанКлаус ЙоханнисМарчел ЧолакуНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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