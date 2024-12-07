https://ria.ru/20241207/krym-1987851176.html

В Крыму предложили созвать новый Нюрнбергский процесс

В Крыму предложили созвать новый Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 07.12.2024

В Крыму предложили созвать новый Нюрнбергский процесс

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил после прекращения украинского конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T06:34

2024-12-07T06:34

2024-12-07T06:34

специальная военная операция на украине

германия

нюрнберг

владимир константинов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил после прекращения украинского конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины. "Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Владимир Зеленский – военный преступник, который должен понести наказание за все убийства, теракты и организацию диверсий. "Даже в средние века никто не занимался убийствами, проблемы решали на поле боя. Украинцы должны узнать, что творил Зеленский и его банда, к чему привёл нацизм", - сказал Константинов. Нюрнбергский процесс – ключевой судебный процесс после окончания Второй мировой войны над преступниками нацисткой Германии. Проходил в немецком городе Нюрнберг.

https://ria.ru/20241207/saldo-1987850384.html

https://ria.ru/20241207/zakharova-1987841381.html

германия

нюрнберг

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германия, нюрнберг, владимир константинов, владимир зеленский