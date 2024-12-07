Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили созвать новый Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/krym-1987851176.html
В Крыму предложили созвать новый Нюрнбергский процесс
В Крыму предложили созвать новый Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 07.12.2024
В Крыму предложили созвать новый Нюрнбергский процесс
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил после прекращения украинского конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T06:34
2024-12-07T06:34
специальная военная операция на украине
германия
нюрнберг
владимир константинов
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_fa93caf0278f5d1f5df9ec1b2f5ab3e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил после прекращения украинского конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины. "Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Владимир Зеленский – военный преступник, который должен понести наказание за все убийства, теракты и организацию диверсий. "Даже в средние века никто не занимался убийствами, проблемы решали на поле боя. Украинцы должны узнать, что творил Зеленский и его банда, к чему привёл нацизм", - сказал Константинов. Нюрнбергский процесс – ключевой судебный процесс после окончания Второй мировой войны над преступниками нацисткой Германии. Проходил в немецком городе Нюрнберг.
https://ria.ru/20241207/saldo-1987850384.html
https://ria.ru/20241207/zakharova-1987841381.html
германия
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_b03a9daf6c5a741f3fe1f83cf0e18cc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, нюрнберг, владимир константинов, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Германия, Нюрнберг, Владимир Константинов, Владимир Зеленский
В Крыму предложили созвать новый Нюрнбергский процесс

Константинов: новый Нюрнбергский процесс расставит все по своим местам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил после прекращения украинского конфликта созвать новый Нюрнбергский процесс над военными преступниками Украины.
"Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого", - сказал Константинов РИА Новости.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Сальдо назвал неприемлемый сценарий завершения конфликта на Украине
06:05
По его словам, Владимир Зеленский – военный преступник, который должен понести наказание за все убийства, теракты и организацию диверсий.
"Даже в средние века никто не занимался убийствами, проблемы решали на поле боя. Украинцы должны узнать, что творил Зеленский и его банда, к чему привёл нацизм", - сказал Константинов.
Нюрнбергский процесс – ключевой судебный процесс после окончания Второй мировой войны над преступниками нацисткой Германии. Проходил в немецком городе Нюрнберг.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Захарова призвала Запад позаботиться о спасении Украины
01:42
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияНюрнбергВладимир КонстантиновВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала