https://ria.ru/20241207/krizis-1987907148.html

"Вот-вот закипит". В США предупредили об угрозе из-за конфликта на Украине

"Вот-вот закипит". В США предупредили об угрозе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 07.12.2024

"Вот-вот закипит". В США предупредили об угрозе из-за конфликта на Украине

пишет издание Newsweek со ссылкой на мнение экспертов. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:03

2024-12-07T17:03

2024-12-07T17:03

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россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Третья мировая война либо уже началась, либо начнется из-за действий НАТО, пишет издание Newsweek со ссылкой на мнение экспертов."Я полностью согласен, что мы находимся где-то на самых последних стадиях ситуации, предшествовавшей Третьей мировой войне. По моему мнению, это все еще своего рода холодная война, которая вот-вот закипит", — считает президент Baltic Security Foundation и бывший советник министра обороны Латвии Олевс Никерс."Мы пока не находимся в состоянии третьей мировой войны, хотя риск ее возникновения весьма значителен. <…> Совсем недавно, поставляя оружие и боеприпасы на Украину, НАТО вступила в опосредованную горячую войну против России", — утверждает почетный профессор международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Дэвид Стивенсон.По мнению доцента кафедры военной истории имени П. Дж. Морана Университета Нотр-Дам Яна Она Джонсона, нынешний кризис на Украине имеет реальные перспективы расширения до такого рода войны великих держав."Если бы Третья мировая война разразилась из-за Украины, это была бы война по выбору, начавшаяся из-за ввода в бой наземных и воздушных сил НАТО против российских войск", — считает Джонсон.По его мнению, мало кто из членов НАТО может существенно повлиять на военный баланс на Украине, а у тех государств, что имеют такую возможность, в первую очередь США, нет народной поддержки, необходимой для расширения войны.Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.

https://ria.ru/20241207/begstvo-1987888705.html

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украина, россия, владимир путин, нато, латвия