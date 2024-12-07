"Вот-вот закипит". В США предупредили об угрозе из-за конфликта на Украине
Newsweek: кризис на Украине имеет перспективы перейти в третью мировую войну
© AP Photo / LibkosУкраинские военные на дороге в районе Артемовска
© AP Photo / Libkos
Украинские военные на дороге в районе Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Третья мировая война либо уже началась, либо начнется из-за действий НАТО, пишет издание Newsweek со ссылкой на мнение экспертов.
"Я полностью согласен, что мы находимся где-то на самых последних стадиях ситуации, предшествовавшей Третьей мировой войне. По моему мнению, это все еще своего рода холодная война, которая вот-вот закипит", — считает президент Baltic Security Foundation и бывший советник министра обороны Латвии Олевс Никерс.
"Мы пока не находимся в состоянии третьей мировой войны, хотя риск ее возникновения весьма значителен. <…> Совсем недавно, поставляя оружие и боеприпасы на Украину, НАТО вступила в опосредованную горячую войну против России", — утверждает почетный профессор международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Дэвид Стивенсон.
По мнению доцента кафедры военной истории имени П. Дж. Морана Университета Нотр-Дам Яна Она Джонсона, нынешний кризис на Украине имеет реальные перспективы расширения до такого рода войны великих держав.
"Если бы Третья мировая война разразилась из-за Украины, это была бы война по выбору, начавшаяся из-за ввода в бой наземных и воздушных сил НАТО против российских войск", — считает Джонсон.
По его мнению, мало кто из членов НАТО может существенно повлиять на военный баланс на Украине, а у тех государств, что имеют такую возможность, в первую очередь США, нет народной поддержки, необходимой для расширения войны.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на Россию.