https://ria.ru/20241207/kpp-1987941383.html
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией - РИА Новости, 07.12.2024
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией
Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией "Маснаа", который оставался единственным открытым, сообщил РИА Новости источник в ливанских... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T23:04
2024-12-07T23:04
2024-12-07T23:18
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
сирия
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339255_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_fa8ca90ab8e50b7d93d4e9debe6ec8c0.jpg
БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией "Маснаа", который оставался единственным открытым, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности.В пятницу ливанские власти в связи с регулярными ударами ВВС Израиля по пограничным переходам приняли решение закрыть почти все пограничные КПП, кроме главного, расположенного на востоке страны, погранперехода "Маснаа"."Принято решение закрыть погранпереход "Маснаа" в обе стороны, предварительно, до 8.00 утра (9.00 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.Причины такого решения источник не уточнил.
https://ria.ru/20241207/asad-1987941590.html
сирия
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339255_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_bc94f71ad04b1bdd4f35d13176204b1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, израиль, ливан
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Израиль, Ливан
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией
Ливанские пограничники закрыли главный и последний КПП с Сирией "Маснаа"
БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией "Маснаа", который оставался единственным открытым, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности.
В пятницу ливанские власти в связи с регулярными ударами ВВС Израиля по пограничным переходам приняли решение закрыть почти все пограничные КПП, кроме главного, расположенного на востоке страны, погранперехода "Маснаа".
"Принято решение закрыть погранпереход "Маснаа" в обе стороны, предварительно, до 8.00 утра (9.00 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Причины такого решения источник не уточнил.