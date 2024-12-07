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Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией

Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией - РИА Новости, 07.12.2024

Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией

Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией "Маснаа", который оставался единственным открытым, сообщил РИА Новости источник в ливанских... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T23:04

2024-12-07T23:04

2024-12-07T23:18

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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией "Маснаа", который оставался единственным открытым, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности.В пятницу ливанские власти в связи с регулярными ударами ВВС Израиля по пограничным переходам приняли решение закрыть почти все пограничные КПП, кроме главного, расположенного на востоке страны, погранперехода "Маснаа"."Принято решение закрыть погранпереход "Маснаа" в обе стороны, предварительно, до 8.00 утра (9.00 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.Причины такого решения источник не уточнил.

https://ria.ru/20241207/asad-1987941590.html

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, израиль, ливан