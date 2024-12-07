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Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией - РИА Новости, 07.12.2024
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23:04 07.12.2024 (обновлено: 23:18 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/kpp-1987941383.html
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией - РИА Новости, 07.12.2024
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией
Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией "Маснаа", который оставался единственным открытым, сообщил РИА Новости источник в ливанских... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T23:04
2024-12-07T23:18
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией "Маснаа", который оставался единственным открытым, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности.В пятницу ливанские власти в связи с регулярными ударами ВВС Израиля по пограничным переходам приняли решение закрыть почти все пограничные КПП, кроме главного, расположенного на востоке страны, погранперехода "Маснаа"."Принято решение закрыть погранпереход "Маснаа" в обе стороны, предварительно, до 8.00 утра (9.00 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.Причины такого решения источник не уточнил.
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, израиль, ливан
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Израиль, Ливан
Ливанские пограничники закрыли главный КПП с Сирией

Ливанские пограничники закрыли главный и последний КПП с Сирией "Маснаа"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости. Ливанские пограничники закрыли главный пограничный переход с Сирией "Маснаа", который оставался единственным открытым, сообщил РИА Новости источник в ливанских службах безопасности.
В пятницу ливанские власти в связи с регулярными ударами ВВС Израиля по пограничным переходам приняли решение закрыть почти все пограничные КПП, кроме главного, расположенного на востоке страны, погранперехода "Маснаа".
"Принято решение закрыть погранпереход "Маснаа" в обе стороны, предварительно, до 8.00 утра (9.00 мск - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Причины такого решения источник не уточнил.
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Обострение ситуации в Сирии — 2024В миреСирияИзраильЛиван
 
 
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