"Их стратегия": на Западе раскрыли, какой удар приготовлен России
Джонсон: поражение на Украине заставляет Запад разжигать конфликты вокруг России
© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Осознание поражения на Украине заставляет Запад дестабилизировать обстановку и разжигать конфликты вокруг России — например, в Грузии. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Это (Дестабилизация обстановки в Грузии. — Прим. ред.) была еще одна попытка Запада (Ослабить Россию. — Прим. ред.). Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России", — сказал он.
"Они (Страны коллективного Запада. — Прим. ред.) думают, что им достаточно создать два — три кризиса в разных местах, чтобы заставить Россию отвести свои военные ресурсы, что, в свою очередь, должно способствовать ослаблению темпов российского наступления на Украине и помочь украинцам восстановиться. Поэтому все, что мы видим происходит в Сирии и Грузии", — объяснил Джонсон.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
* Террористическая организация, запрещена в России