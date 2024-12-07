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"Их стратегия": на Западе раскрыли, какой удар приготовлен России - РИА Новости, 07.12.2024
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06:10 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/konflikty-1987850552.html
"Их стратегия": на Западе раскрыли, какой удар приготовлен России
"Их стратегия": на Западе раскрыли, какой удар приготовлен России - РИА Новости, 07.12.2024
"Их стратегия": на Западе раскрыли, какой удар приготовлен России
Осознание поражения на Украине заставляет Запад дестабилизировать обстановку и разжигать конфликты вокруг России — например, в Грузии. Такое мнение высказал... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T06:10
2024-12-07T06:10
украина
в мире
россия
грузия
ираклий кобахидзе
центральное разведывательное управление (цру)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Осознание поражения на Украине заставляет Запад дестабилизировать обстановку и разжигать конфликты вокруг России — например, в Грузии. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Это (Дестабилизация обстановки в Грузии. — Прим. ред.) была еще одна попытка Запада (Ослабить Россию. — Прим. ред.). Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России", — сказал он.По мнению эксперта, западные страны еще верят, что Москва слаба в военном отношении, их стратегия заключается в том, чтобы создать несколько очагов напряженности вокруг России и таким образом ослабить ее позиции на Украине."Они (Страны коллективного Запада. — Прим. ред.) думают, что им достаточно создать два — три кризиса в разных местах, чтобы заставить Россию отвести свои военные ресурсы, что, в свою очередь, должно способствовать ослаблению темпов российского наступления на Украине и помочь украинцам восстановиться. Поэтому все, что мы видим происходит в Сирии и Грузии", — объяснил Джонсон.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987843693.html
https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html
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украина, в мире, россия, грузия, ираклий кобахидзе, центральное разведывательное управление (цру), воздушно-космические силы россии
Украина, В мире, Россия, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Воздушно-космические силы России
"Их стратегия": на Западе раскрыли, какой удар приготовлен России

Джонсон: поражение на Украине заставляет Запад разжигать конфликты вокруг России

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Осознание поражения на Украине заставляет Запад дестабилизировать обстановку и разжигать конфликты вокруг России — например, в Грузии. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Это (Дестабилизация обстановки в Грузии. — Прим. ред.) была еще одна попытка Запада (Ослабить Россию. — Прим. ред.). Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России", — сказал он.
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По мнению эксперта, западные страны еще верят, что Москва слаба в военном отношении, их стратегия заключается в том, чтобы создать несколько очагов напряженности вокруг России и таким образом ослабить ее позиции на Украине.
"Они (Страны коллективного Запада. — Прим. ред.) думают, что им достаточно создать два — три кризиса в разных местах, чтобы заставить Россию отвести свои военные ресурсы, что, в свою очередь, должно способствовать ослаблению темпов российского наступления на Украине и помочь украинцам восстановиться. Поэтому все, что мы видим происходит в Сирии и Грузии", — объяснил Джонсон.
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Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в России террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
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УкраинаВ миреРоссияГрузияИраклий КобахидзеЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Воздушно-космические силы России
 
 
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