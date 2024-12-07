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РКН предупредил об угрозах при использовании зарубежных хостингов - РИА Новости, 07.12.2024
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10:40 07.12.2024 (обновлено: 10:42 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/khosting-1987864586.html
РКН предупредил об угрозах при использовании зарубежных хостингов
РКН предупредил об угрозах при использовании зарубежных хостингов - РИА Новости, 07.12.2024
РКН предупредил об угрозах при использовании зарубежных хостингов
Организации, размещающие свои ресурсы на мощностях иностранных провайдеров хостинга, могут столкнуться с угрозами, включая лишение доступа по политическим... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:40
2024-12-07T10:42
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Организации, размещающие свои ресурсы на мощностях иностранных провайдеров хостинга, могут столкнуться с угрозами, включая лишение доступа по политическим причинам или внутренним решениям компании, заявили журналистам в Роскомнадзоре. "Организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с рядом серьезных угроз. … Так, иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей", - говорится в сообщении. Отмечается, что на серверах зарубежных провайдеров информация не всегда защищена от несанкционированного доступа. Это ставит под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса, поскольку утечка информации может привести к финансовым и репутационным потерям, добавили в ведомстве.Роскомнадзор отметил, что не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провайдеров, от DDoS-атак."Роскомнадзор не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провайдеров, от DDoS-атак и других угроз", - сообщили там.В службе пояснили, что это делает ресурсы уязвимыми перед киберпреступниками, которые могут вывести сайт из строя, украсть данные, совершить другие нарушения.Кроме того, зарубежные провайдеры могут использовать размещенные на их площадках ресурсы для обхода блокировок, например, для распространения запрещенного контента. Это увеличивает вероятность того, что сайт будет заблокирован в России.Роскомнадзор рекомендует размещать сайты на мощностях организаций, включенных в реестр провайдеров хостинга.
https://ria.ru/20241206/dagestan-1987837544.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
РКН предупредил об угрозах при использовании зарубежных хостингов

РКН: организации, пользующиеся зарубежными хостингами, могут потерять данные

© iStock.com / izusekРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© iStock.com / izusek
Работа за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Организации, размещающие свои ресурсы на мощностях иностранных провайдеров хостинга, могут столкнуться с угрозами, включая лишение доступа по политическим причинам или внутренним решениям компании, заявили журналистам в Роскомнадзоре.
"Организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с рядом серьезных угроз. … Так, иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на серверах зарубежных провайдеров информация не всегда защищена от несанкционированного доступа. Это ставит под угрозу конфиденциальность данных пользователей и безопасность бизнеса, поскольку утечка информации может привести к финансовым и репутационным потерям, добавили в ведомстве.
Роскомнадзор отметил, что не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провайдеров, от DDoS-атак.
"Роскомнадзор не может защитить сайты, размещенные на площадках зарубежных провайдеров, от DDoS-атак и других угроз", - сообщили там.
В службе пояснили, что это делает ресурсы уязвимыми перед киберпреступниками, которые могут вывести сайт из строя, украсть данные, совершить другие нарушения.
Кроме того, зарубежные провайдеры могут использовать размещенные на их площадках ресурсы для обхода блокировок, например, для распространения запрещенного контента. Это увеличивает вероятность того, что сайт будет заблокирован в России.
Роскомнадзор рекомендует размещать сайты на мощностях организаций, включенных в реестр провайдеров хостинга.
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