https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987885779.html
Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области
Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области - РИА Новости, 07.12.2024
Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области
Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил уверенность, что приграничные территории региона в скором времени освободят от врагов. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:43
2024-12-07T14:43
2024-12-07T14:43
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КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил уверенность, что приграничные территории региона в скором времени освободят от врагов. "Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро", - сказал Хинштейн журналистам. По словам врио главы региона, после освобождения приграничных территорий, властям предстоит огромный объем работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Он также уточнил, что данная работа не сможет пройти законно и справедливо без прямой обратной связи с жителями. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
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Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области
Хинштейн: приграничные территории в Курской области скоро освободят от врагов