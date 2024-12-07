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Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987885779.html
Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области
Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области - РИА Новости, 07.12.2024
Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области
Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил уверенность, что приграничные территории региона в скором времени освободят от врагов. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:43
2024-12-07T14:43
специальная военная операция на украине
политика
курская область
россия
александр хинштейн
владимир путин
алексей смирнов (политик)
украина
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КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил уверенность, что приграничные территории региона в скором времени освободят от врагов. "Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро", - сказал Хинштейн журналистам. По словам врио главы региона, после освобождения приграничных территорий, властям предстоит огромный объем работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Он также уточнил, что данная работа не сможет пройти законно и справедливо без прямой обратной связи с жителями. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
https://ria.ru/20241207/hinshtejn-1987883615.html
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, владимир путин, алексей смирнов (политик) , украина
Специальная военная операция на Украине, Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Алексей Смирнов (политик) , Украина
Хинштейн выразил уверенность в скором освобождении Курской области

Хинштейн: приграничные территории в Курской области скоро освободят от врагов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КУРСК, 7 дек – РИА Новости. Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн выразил уверенность, что приграничные территории региона в скором времени освободят от врагов.
"Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро", - сказал Хинштейн журналистам.
По словам врио главы региона, после освобождения приграничных территорий, властям предстоит огромный объем работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Он также уточнил, что данная работа не сможет пройти законно и справедливо без прямой обратной связи с жителями.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Хинштейн назвал свои базовые принципы
Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинАлексей Смирнов (политик)Украина
 
 
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