https://ria.ru/20241207/khinshteyn-1987879228.html

Хинштейн рассказал, как собирается работать в Курской области

Хинштейн рассказал, как собирается работать в Курской области - РИА Новости, 07.12.2024

Хинштейн рассказал, как собирается работать в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет стараться работать максимально открыто. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:43

2024-12-07T13:43

2024-12-07T13:48

политика

александр хинштейн

курская область

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КУРСК, 7 дек - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет стараться работать максимально открыто.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн."Я буду стараться работать максимально открыто, и будучи в том числе автором закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных социальных сетях, безусловно, сегодня не просто должен эту норму выполнять, но и собственным примером демонстрировать, насколько она необходима как способ прямой коммуникации с жителями", - сказал Хинштейн журналистам.Он также заявил, что не намерен делать скоропалительных выводов о необходимости смены состава правительства."Не намерен никаких скоропалительных выводов делать. Я очень внимательно познакомлюсь с каждым из членов правительства, руководителями региона… Надеюсь, что коллеги сумеют свой профессионализм, эффективность продемонстрировать не на словах, а на деле", - сказал Хинштейн, отвечая на вопрос о том, сохранит ли он команду своего предшественника.В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн.

https://realty.ria.ru/20241206/khinshteyn-1987805528.html

https://ria.ru/20241206/hinshtejn-1987809205.html

курская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, александр хинштейн, курская область