https://ria.ru/20241207/kantsler-1987880199.html

АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры Германии

АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры Германии - РИА Новости, 07.12.2024

АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры Германии

Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:53

2024-12-07T13:53

2024-12-07T14:41

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах. "Я хотела бы сердечно поблагодарить федеральное правление партии, которое сегодня утром единогласно решило выдвинуть меня (кандидатом в канцлеры. — Прим. ред.)", — сказала политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице АдГ в социальной сети Х.При этом Вайдель заявила, что хочет мира на Украине, а также прекратить поставки оружия Киеву.Согласно опросам, АдГ стабильно занимает второе место с рейтингом около 20%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).На 23 февраля в ФРГ назначены досрочные выборы. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца камбин покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы Минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии.

https://ria.ru/20241205/germanija-1987601822.html

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