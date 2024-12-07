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АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры Германии - РИА Новости, 07.12.2024
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13:53 07.12.2024 (обновлено: 14:41 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/kantsler-1987880199.html
АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры Германии
АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры Германии - РИА Новости, 07.12.2024
АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры Германии
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T13:53
2024-12-07T14:41
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах. &quot;Я хотела бы сердечно поблагодарить федеральное правление партии, которое сегодня утром единогласно решило выдвинуть меня (кандидатом в канцлеры. — Прим. ред.)&quot;, — сказала политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице АдГ в социальной сети Х.При этом Вайдель заявила, что хочет мира на Украине, а также прекратить поставки оружия Киеву.Согласно опросам, АдГ стабильно занимает второе место с рейтингом около 20%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).На 23 февраля в ФРГ назначены досрочные выборы. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца камбин покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы Минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии.
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германия, хдс/хсс, в мире
Германия, ХДС/ХСС, В мире
АдГ выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры Германии

Альтернатива для Германии официально выдвинула Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ

© AP Photo / Michael SohnАлиса Вайдель
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах.
«

"Я хотела бы сердечно поблагодарить федеральное правление партии, которое сегодня утром единогласно решило выдвинуть меня (кандидатом в канцлеры. — Прим. ред.)", — сказала политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на странице АдГ в социальной сети Х.

При этом Вайдель заявила, что хочет мира на Украине, а также прекратить поставки оружия Киеву.
Согласно опросам, АдГ стабильно занимает второе место с рейтингом около 20%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
На 23 февраля в ФРГ назначены досрочные выборы. Правительственный кризис начался после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца камбин покинул министр финансов Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения канцлер назвал нежелание главы Минфина в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии.
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