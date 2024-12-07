https://ria.ru/20241207/iran-1987870180.html

Иран опроверг сообщения об эвакуации посольства в Дамаске

Иран опроверг сообщения об эвакуации посольства в Дамаске - РИА Новости, 07.12.2024

Иран опроверг сообщения об эвакуации посольства в Дамаске

Информация в СМИ об эвакуации иранского посольства в Дамаске на фоне активизации террористических группировок в Сирии не соответствует действительности, заявил... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:46

2024-12-07T11:46

2024-12-07T12:19

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ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Информация в СМИ об эвакуации иранского посольства в Дамаске на фоне активизации террористических группировок в Сирии не соответствует действительности, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, слова которого передает агентство Mehr.Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что Иран якобы начал эвакуацию своих военных, сотрудников дипмиссии и их семей, а также гражданского населения из Сирии. Отмечалось, что эвакуация частично проводится на рейсах в Тегеран, а также по наземным маршрутам в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия."Сообщение об эвакуации посольства Исламской Республики Иран в Дамаске не соответствует действительности, посольство… продолжает свою деятельность в прежнем режиме", – сообщил Багаи.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987860771.html

https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, дамаск (город), сирия, обострение ситуации в сирии — 2024