https://ria.ru/20241207/irak-1987914421.html

Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих

Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих - РИА Новости, 07.12.2024

Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих

Ирак принял в субботу более одной тысячи сирийских солдат, попросивших разрешение на пересечение границы, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:27

2024-12-07T18:27

2024-12-07T18:27

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КАИР, 7 дек - РИА Новости. Ирак принял в субботу более одной тысячи сирийских солдат, попросивших разрешение на пересечение границы, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности. "Более тысячи солдат сирийской армии попросили о въезде в Ирак через пограничный переход "Аль-Каим". Солдаты были приняты, им была предоставлена необходимая помощь, их потребности были удовлетворены", - заявил источник агентства. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация** Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241204/siriya-1987308414.html

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