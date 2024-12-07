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Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих - РИА Новости, 07.12.2024
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18:27 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/irak-1987914421.html
Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих
Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих - РИА Новости, 07.12.2024
Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих
Ирак принял в субботу более одной тысячи сирийских солдат, попросивших разрешение на пересечение границы, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:27
2024-12-07T18:27
в мире
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россия
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
ирак
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КАИР, 7 дек - РИА Новости. Ирак принял в субботу более одной тысячи сирийских солдат, попросивших разрешение на пересечение границы, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности. "Более тысячи солдат сирийской армии попросили о въезде в Ирак через пограничный переход "Аль-Каим". Солдаты были приняты, им была предоставлена необходимая помощь, их потребности были удовлетворены", - заявил источник агентства. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация** Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241204/siriya-1987308414.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987910410.html
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в мире, сирия, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, ирак
В мире, Сирия, Россия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Ирак
Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих

INA: Ирак принял более тысячи сирийских солдат, попросивших разрешение на въезд

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
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КАИР, 7 дек - РИА Новости. Ирак принял в субботу более одной тысячи сирийских солдат, попросивших разрешение на пересечение границы, передает иракское агентство INA со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Более тысячи солдат сирийской армии попросили о въезде в Ирак через пограничный переход "Аль-Каим". Солдаты были приняты, им была предоставлена необходимая помощь, их потребности были удовлетворены", - заявил источник агентства.
Военнослужащие Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Россия помогла вывести сирийских кадетов из окружения террористов в Алеппо
4 декабря, 13:20
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
Боевики в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Иране обвинили Украину в снабжении террористов в Сирии беспилотниками
Вчера, 17:44
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
** Запрещенная в РФ террористическая организация
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Вчера, 18:14
 
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