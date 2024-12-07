https://ria.ru/20241207/intervyu-1987907637.html
Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров
Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров - РИА Новости, 07.12.2024
Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров
Число просмотров публикации американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:05
2024-12-07T17:05
2024-12-07T17:05
россия
москва
такер карлсон
сергей лавров
интервью лаврова такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987738427_0:32:1102:652_1920x0_80_0_0_b80fbccbea241b81485f10bae928b5ee.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число просмотров публикации американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, достигло уже шести миллионов. Спустя менее чем двое суток с момента публикации журналистом видеоверсии интервью количество его просмотров составило 6 миллионов. Само интервью, ради которого журналист приехал в Москву, длится 80 минут.
https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987738427_94:0:1102:756_1920x0_80_0_0_69615125b521e0a8d73285ad965c5464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, такер карлсон, сергей лавров, интервью лаврова такеру карлсону
Россия, Москва, Такер Карлсон, Сергей Лавров, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров
Число просмотров публикации Карлсона с интервью Лаврова в Х достигло уже 6 млн