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Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров - РИА Новости, 07.12.2024
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17:05 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/intervyu-1987907637.html
Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров
Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров - РИА Новости, 07.12.2024
Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров
Число просмотров публикации американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:05
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россия
москва
такер карлсон
сергей лавров
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число просмотров публикации американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, достигло уже шести миллионов. Спустя менее чем двое суток с момента публикации журналистом видеоверсии интервью количество его просмотров составило 6 миллионов. Само интервью, ради которого журналист приехал в Москву, длится 80 минут.
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Россия, Москва, Такер Карлсон, Сергей Лавров, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров

Число просмотров публикации Карлсона с интервью Лаврова в Х достигло уже 6 млн

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число просмотров публикации американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, достигло уже шести миллионов.
Спустя менее чем двое суток с момента публикации журналистом видеоверсии интервью количество его просмотров составило 6 миллионов.
Само интервью, ради которого журналист приехал в Москву, длится 80 минут.
Анонс интервью Такера Карлсона с Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Лавровым
4 декабря, 02:46
 
РоссияМоскваТакер КарлсонСергей ЛавровИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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