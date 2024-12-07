https://ria.ru/20241207/intervyu-1987907637.html

Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров

Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров - РИА Новости, 07.12.2024

Публикация Карлсона интервью с Лавровым набрала шесть миллионов просмотров

Число просмотров публикации американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:05

2024-12-07T17:05

2024-12-07T17:05

россия

москва

такер карлсон

сергей лавров

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Число просмотров публикации американского журналиста Такера Карлсона в соцсети Х, к которой он прикрепил полную видеоверсию интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, достигло уже шести миллионов. Спустя менее чем двое суток с момента публикации журналистом видеоверсии интервью количество его просмотров составило 6 миллионов. Само интервью, ради которого журналист приехал в Москву, длится 80 минут.

https://ria.ru/20241204/karlson-1987216896.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, москва, такер карлсон, сергей лавров, интервью лаврова такеру карлсону