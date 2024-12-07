https://ria.ru/20241207/herson-1987858548.html

В Херсоне поврежден объект инфраструктуры

В Херсоне поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 07.12.2024

В Херсоне поврежден объект инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T09:31

2024-12-07T09:31

2024-12-07T09:42

специальная военная операция на украине

россия

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. Он написал, что в городе поврежден объект критической инфраструктуры, не уточнив, какой именно. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241204/herson-1987257406.html

россия

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины