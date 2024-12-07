ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад
ХАМАС показало кадры с похищенным более 420 дней назад гражданином Израиля
© соцсетиКадр видео с израильским заложником Матаном Ценгаукером, опубликованного палестинским движением ХАМАС
© соцсети
Кадр видео с израильским заложником Матаном Ценгаукером, опубликованного палестинским движением ХАМАС
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало новое видео с одним из израильских заложников, на видео 25-летний Матан Ценгаукер заявляет о нахождении в плену более 420 дней, что косвенно подтверждает, что он в живых.
В последние несколько недель движение ХАМАС по субботам публиковало похожие ролики с разными заложниками, которые были похищены 7 октября 2023 года с южных территорий Израиля. Ролики публикуются за несколько часов перед проведением в крупных городах Израиля массовых антиправительственных протестов, на которых активисты требуют от властей немедленного заключения сделки по освобождению заложников в Газе.
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Матан на видео также призвал израильтян не забывать о заложниках и продолжать выходить на улицы. "Публикация видео с Матаном... дает еще одно доказательство того, что после более чем 420 дней плена есть заложники, которые все еще живы и испытывают тяжелые страдания. После этих 420 дней издевательств, недоедания и заключения в темноте все более критичной становится необходимость вернуть 100 оставшихся заложников. Поскольку время становится все более драгоценным, мы призываем все стороны, участвующие в переговорах, изучить все доступные пути и применить все возможные формы давления. Жизни этих заложников висят на волоске", - заявила израильская волонтерская организация Форум семей заложников, которая занимается сопровождением семей похищенных граждан.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 420 дней. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
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