https://ria.ru/20241207/hamas-1987925181.html

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад - РИА Новости, 07.12.2024

ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад

Палестинское движение ХАМАС опубликовало новое видео с одним из израильских заложников, на видео 25-летний Матан Ценгаукер заявляет о нахождении в плену более... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T20:02

2024-12-07T20:02

2024-12-07T20:02

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС опубликовало новое видео с одним из израильских заложников, на видео 25-летний Матан Ценгаукер заявляет о нахождении в плену более 420 дней, что косвенно подтверждает, что он в живых. В последние несколько недель движение ХАМАС по субботам публиковало похожие ролики с разными заложниками, которые были похищены 7 октября 2023 года с южных территорий Израиля. Ролики публикуются за несколько часов перед проведением в крупных городах Израиля массовых антиправительственных протестов, на которых активисты требуют от властей немедленного заключения сделки по освобождению заложников в Газе. Матан на видео также призвал израильтян не забывать о заложниках и продолжать выходить на улицы. "Публикация видео с Матаном... дает еще одно доказательство того, что после более чем 420 дней плена есть заложники, которые все еще живы и испытывают тяжелые страдания. После этих 420 дней издевательств, недоедания и заключения в темноте все более критичной становится необходимость вернуть 100 оставшихся заложников. Поскольку время становится все более драгоценным, мы призываем все стороны, участвующие в переговорах, изучить все доступные пути и применить все возможные формы давления. Жизни этих заложников висят на волоске", - заявила израильская волонтерская организация Форум семей заложников, которая занимается сопровождением семей похищенных граждан. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 420 дней. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.

https://ria.ru/20241206/gaza-1987816262.html

https://ria.ru/20241202/hamas-1986958692.html

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