https://ria.ru/20241207/gosduma-1987844500.html
В ГД сообщили, когда пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию
В ГД сообщили, когда пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию - РИА Новости, 07.12.2024
В ГД сообщили, когда пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию
Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:48
2024-12-07T02:48
2024-12-07T06:00
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ярослав нилов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Как ранее отмечал Нилов, пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3 процента."По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде", — сказал он. По словам депутата, мера коснется и работающих, и неработающих пенсионеров, средства на это заложены в бюджете.
https://ria.ru/20241203/gosduma-1987047034.html
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россия, общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, пенсия, пенсионеры, пенсии
Россия, Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
В ГД сообщили, когда пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию
Депутат ГД Нилов: пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию в декабре