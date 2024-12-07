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В Тель-Авиве начался митинг с требованием заключить сделку по заложникам - РИА Новости, 07.12.2024
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22:32 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/gaza-1987939441.html
В Тель-Авиве начался митинг с требованием заключить сделку по заложникам
В Тель-Авиве начался митинг с требованием заключить сделку по заложникам - РИА Новости, 07.12.2024
В Тель-Авиве начался митинг с требованием заключить сделку по заложникам
Массовый антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, в ходе него тысячи активистов потребовали от властей немедленно заключить сделку... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:32
2024-12-07T22:32
в мире
израиль
россия
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
тель-авив
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Массовый антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, в ходе него тысячи активистов потребовали от властей немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа уже почти 430 дней, передает корреспондент РИА Новости. В ходе митинга десятки журналистов окружили мать заложника Матана Ценгаукера, видео с которым в субботу опубликовало палестинское движение ХАМАС. Видео косвенно доказывает, что Матан еще жив, так как он упомянул некоторые последние события и указал, что находится в плену уже более 420 дней. "Сегодня вечером я увидела его испуганным, униженным и смотрящим вниз. Я счастлива и взволнована, получив подтверждение, что он жив, и рассматриваю это как знак надежды... Мы должны вернуть их всех немедленно. Любая сделка, которая не вернет их всех, является смертным приговором для тех, кто останется там", - заявила Эйнав Ценгаукер. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения с целью предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило во время предыдущих акций протеста. Протестующие вышли на улицы на фоне прозвучавших в последние дни от израильских министров заявлений, в которых был выражен определенный оптимизм по поводу возможного заключения сделки по заложникам в скором времени. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в четверг заявил, что Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, отметив, что сейчас, вероятно, есть такая возможность. Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявлял РИА Новости, что Израиль активно взаимодействует со всеми международными посредниками касательно переговоров по освобождению заложников из сектора Газа, и надеется, что похищенные граждане вскоре смогут вернуться домой. На расположенной с другой стороны от комплекса правительственных зданий так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года. С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и сектора Газа в целом. Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 420 дней. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
https://ria.ru/20241207/hamas-1987925181.html
https://ria.ru/20241204/izrail-1987418862.html
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в мире, израиль, россия, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, тель-авив, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Тель-Авив, Сектор Газа
В Тель-Авиве начался митинг с требованием заключить сделку по заложникам

В Тель-Авиве начался митинг с требованием заключить сделку по заложникам в Газе

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Массовый антиправительственный митинг проходит в субботу вечером в Тель-Авиве, в ходе него тысячи активистов потребовали от властей немедленно заключить сделку по освобождению заложников, которые удерживаются в секторе Газа уже почти 430 дней, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе митинга десятки журналистов окружили мать заложника Матана Ценгаукера, видео с которым в субботу опубликовало палестинское движение ХАМАС. Видео косвенно доказывает, что Матан еще жив, так как он упомянул некоторые последние события и указал, что находится в плену уже более 420 дней.
Кадр видео с израильским заложником Матаном Ценгаукером, опубликованного палестинским движением ХАМАС - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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"Сегодня вечером я увидела его испуганным, униженным и смотрящим вниз. Я счастлива и взволнована, получив подтверждение, что он жив, и рассматриваю это как знак надежды... Мы должны вернуть их всех немедленно. Любая сделка, которая не вернет их всех, является смертным приговором для тех, кто останется там", - заявила Эйнав Ценгаукер.
Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга и выставили заграждения с целью предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило во время предыдущих акций протеста.
Протестующие вышли на улицы на фоне прозвучавших в последние дни от израильских министров заявлений, в которых был выражен определенный оптимизм по поводу возможного заключения сделки по заложникам в скором времени. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в четверг заявил, что Израиль серьезно настроен заключить сделку по заложникам в секторе Газа, отметив, что сейчас, вероятно, есть такая возможность. Советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявлял РИА Новости, что Израиль активно взаимодействует со всеми международными посредниками касательно переговоров по освобождению заложников из сектора Газа, и надеется, что похищенные граждане вскоре смогут вернуться домой.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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На расположенной с другой стороны от комплекса правительственных зданий так называемой "площади заложников" проходит еще одна массовая акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года.
С момента реализации первой сделки с ХАМАС по освобождению заложников прошло уже более года, и с тех пор стороны с разной степенью интенсивности вели переговоры через посредников о судьбе оставшихся заложников и сектора Газа в целом.
Седьмого октября 2023 года, во время атаки ХАМАС на южные поселения Израиля, радикалы захватили в плен более 250 человек и забрали их в сектор Газа. По израильским данным, в плену у ХАМАС до сих пор остается 100 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 155 человек, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из сектора. Заложники, включая женщин, детей и пожилых людей, находятся в плену уже более 420 дней. Среди удерживаемых в плену заложников есть также двое с гражданством РФ.
Гражданин Израиля и США Идан Александр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
ХАМАС опубликовало кадры с заложником, похищенным более 420 дней назад
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