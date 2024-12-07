Guardian: в ЕС опасаются, что военную помощь Украине придется удвоить
Guardian: дипломаты ЕС опасаются , что военную помощь Украине придется удвоить
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Европейские дипломаты опасаются, что их военную помощь Украине в конечном итоге нужно будет удвоить, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп прекратит финансирование, пишет британская газета Guardian.
"Европейские дипломаты опасаются, что европейскую военную помощь Украине в конечно итоге может потребоваться удвоить, если Дональд Трамп прекратит финансирование", - говорится в публикации.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.