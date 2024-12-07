https://ria.ru/20241207/ermitazh-1987490121.html

Государственный музей "Эрмитаж"

Государственный музей "Эрмитаж" - РИА Новости, 07.12.2024

Государственный музей "Эрмитаж"

Государственный Эрмитаж – художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге, является одним из крупнейших в мире. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T01:01

2024-12-07T01:01

2024-12-07T01:01

справки

россия

санкт-петербург

эрмитаж (музей)

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Государственный Эрмитаж – художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге, является одним из крупнейших в мире.В основе музея – императорские художественные коллекции.Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда российская императрица Екатерина II приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Иоганна Эрнста Гоцковского. День своего основания музей ежегодно празднует 7 декабря – в День святой Екатерины (по православному церковному календарю).Значительное число произведений размещалось в апартаментах Зимнего дворца, называемых Эрмитаж (от фр. "ermitage" – место уединения, позднее это название перешло на картинную галерею). Коллекции Эрмитажа начали складываться в середине 1760-х годов, когда Екатерина II приобрела 225 картин в основном голландской и фламандской школ.В XVIII-XIX веках для дворца производились закупки за границей крупных частных коллекций картин – графа Генриха фон Брюля (1769), барона Пьера Кроза (1772), лорда Роберта Уолпола (1779), графа Франсуа Бодуэна (1781), Кабинет резных камней герцога Орлеанского (1787), картины из Мальмезонского дворца Жозефины Богарнэ (1814), маркиза Джана-Пьетро Кампаны (1861), Александра Базилевского (1884), а также Царскосельский арсенал (1885). Наряду с картинами в Эрмитаж поступали коллекции гравюр и рисунков, античных древностей, произведений западноевропейского декоративно-прикладного искусства, оружие, монеты, медали, книги (в том числе библиотека Вольтера). С XIX века он начал пополняться не только за счет приобретения коллекций, но и благодаря закупке отдельных произведений. Кроме того, в Эрмитаж стали поступать и материалы археологических раскопок, а также случайные находки, составившие, в частности, основу знаменитой скифской коллекции.Вплоть до середины XIX века эти коллекции были доступны лишь небольшому кругу лиц.Следуя примеру европейских государств, император Николай I решил создать новый музей, открытый для публики. Его здание, возведенное в 1842-1851 годах по проекту немецкого архитектора Лео фон Кленце, примыкало к зданиям Большого и Малого Эрмитажа и получило название Нового Эрмитажа. Оно стало первым публичным художественным музеем в России со специальными выставочными помещениями для отдельных коллекций, систематизированных в соответствии с научными принципами. Для шедевров античного искусства и для каждой национальной художественной школы (итальянской, французской, голландской, испанской, фламандской и русской) здесь отводились отдельные залы. К открытию музея активизировалась покупка картин в Европе. В начале 1840-х годов советник русского посольства в Италии Павел Кривцов совершил ряд удачных приобретений картин в Риме и Болонье. В 1846 году в музей поступило большое собрание дипломата Дмитрия Татищева. А в 1850 году из собрания голландского короля Виллема II был куплен ряд ценных итальянских и нидерландских картин.Новый Императорский музей был официально открыт 17 февраля (5 февраля по старому стилю) 1852 года. Размещенные в нем коллекции стали доступны для публичного обозрения, но посещение Эрмитажа было ограниченным. Экскурсии до конца XIX века в музее не допускались.В 1863 году первым директором Эрмитажа стал Степан Гедеонов. Одним из его решений стала отмена в 1866 году входных билетов. С этого момента популярность музея возросла и к 1880-м годам она доходила до 50 тысяч человек в год.В XX веке Эрмитаж пополнился собранием Петра Семенова-Тян-Шанского (1910), после Октябрьской революции 1917 года собрание музея расширялось благодаря национализации частных коллекций – Шереметевых, Строгановых, Шуваловых, Юсуповых и других. На рубеже 1920-1930-х годов из собрания Эрмитажа были проданы картины старых мастеров (Рафаэля, Пьетро Перуджино, Тициана, Яна ван Эйка, Рембрандта, Диего де Веласкеса и др.). Только в 1930 году СССР продал за границу 577 тысяч картин и других произведений искусства. В 1935 году в Государственный Эрмитаж поступило собрание музея Центрального училища технического рисования (Александра Штиглица), в 1948 году – коллекция новой европейской живописи конца XIX века – начала XX века, в основном из собраний Сергея Щукина и Ивана Морозова, в 1950 году – собрание знамен и знаменных принадлежностей, знаменной графики, архив из Артиллерийского исторического музея.В 2001 году Эрмитаж пополнился коллекцией музея Ломоносовского фарфорового завода. С 2007 года в рамках проекта "Эрмитаж 20/21" музей занимается приобретением и экспонированием мирового современного искусства.В 2010 году музей приобрел уникальную коллекцию. В ней 140 предметов художественного фарфора и 92 акварельных портрета первой половины XIX века. Из наиболее ценных экспонатов – портрет вдовы поэта Александра Пушкина Натальи Николаевны кисти Эдуарда Гау. Это самая дорогая покупка Эрмитажа за последние 100 лет. В 2014 году американский искусствовед, галерист и коллекционер Хэлен Драт Инглиш подарила Эрмитажу в честь его 250-летия коллекцию современного искусства США, которую оценивают примерно в два миллиона долларов. В 2022 году Эрмитаж приобрел экспонатов на 63 миллиона рублей, в числе приобретений – портрет Александра III Николая Шильдера, текст указа Петра Великого на немецком языке о соблюдении законов в государстве на всех уровнях управления (дар Александра Жукова), собрания коллекционеров Ханукаева (костюмы и обувь), Мустафаева (мусульманская керамика) и дар Михаила Карисалова (предметы дворцовых сервизов российских императоров XVIII — начала XX века), а также картину Арнольда Бёклина и Карло Бёклина "Остров мертвых" (1901) за 39,6 миллиона рублей. В 2023 году музей пополнился 673 произведениями и 43 архивными документами на сумму более 100 миллионов рублей. В числе наиболее интересных – скульптурный портрет Микеланджело, бюст Александра I, картина крупного фламандского художника, иранские фаянсовые изделия и 11-фигурная архитектурно-пространственная композиция из фарфора. В настоящее время коллекция Государственного Эрмитажа насчитывает более трех миллионов экспонатов. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.Более одного миллиона экспонатов составляют памятники нумизматики, свыше 800 тысяч – археологические памятники, свыше 600 тысяч – графические работы, свыше 356 тысяч – произведения прикладного искусства, более 17 тысяч – живописи, более 14 тысяч – оружие, свыше 12 тысяч скульптур, а также редкие книги, документы и многое другое.В числе мировых шедевров Эрмитажа – "Мадонна с Младенцем" (Мадонна Бенуа) Леонардо да Винчи (1478-1480), "Мадонна с Младенцем" (Мадонна Конестабиле) Рафаэля (ок. 1504), Тициан. Даная" Тициана (ок. 1554), "Апостолы Петр и Павел" Эль Греко (1587-1592), "Юноша с лютней" Караваджо (1595-1596), "Возвращение блудного сына" Рембрандта (ок.1668), "Танец" Анри Матисса (1909-1910) и многие другие.Общая площадь помещений (зданий) составляет свыше 233 тысяч квадратных метров, экспозиционно-выставочная площадь – свыше 100 тысяч квадратных метров.Основные экспозиции Государственного Эрмитажа расположены в Главном музейном комплексе, который находится в историческом центре Санкт-Петербурга. Его образуют шесть зданий – Большой (Старый) Эрмитаж, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, а также Эрмитажный театр.Самое значительное из них – Зимний дворец – бывшая императорская резиденция, возведенная по заказу императрицы Елизаветы Петровны архитектором Бартоломео Франческо Растрелли в 1754-1762 годах, яркий памятник барокко. Экспозиции дворца представляют парадные залы и апартаменты, коллекции древностей Евразии и Востока, собрания живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства Европы и Востока. Кроме того, главный музейный комплекс включает Музей Императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", а также Запасной дом. Музей создал особую форму своего присутствия в регионах России – постоянно действующие культурные и выставочные центры. Свое первое представительство Эрмитаж открыл в 2005 году в Казани. В 2010 году был открыт Центр "Эрмитаж-Выборг".Действуют "Эрмитаж – Сибирь" (Омск), "Эрмитаж – Урал" (Екатеринбург) и "Эрмитаж – Евразия" (Оренбург). В 2016 году филиал музея официально открыли во Владивостоке в Торговом доме "Кунст и Альберс". В 2007 году был открыт научный и культурный центр "Эрмитаж-Италия" с целью изучения коллекций итальянского искусства и российско-итальянских культурных связей. С 2013 года центр находится в Венеции.Генеральный директор Государственного Эрмитажа – Михаил Пиотровский.Указом президента РСФСР от 18 декабря 1991 года Государственный Эрмитаж был включен в список особо ценных объектов национального наследия народов РСФСР. Согласно указу президента России от 12 июня 1996 года Государственный Эрмитаж находится под покровительством президента Российской Федерации.Постановлением правительства РФ от 29 ноября 2011 года был утвержден новый устав Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Эрмитаж", в соответствии c которым учредителем Эрмитажа является правительство РФ.В 1997 году в честь Государственного Эрмитажа малая планета, зарегистрированная в Международном каталоге малых планет под № 4758, была названа Hermitage.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, санкт-петербург, эрмитаж (музей)