https://ria.ru/20241207/ekspert-1987843497.html
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с полисами ОМС
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с полисами ОМС - РИА Новости, 07.12.2024
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с полисами ОМС
Мошенники для получения доступа к "Госуслугам" жертвы рассказывают ей легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе полис ОМС якобы... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:27
2024-12-07T02:27
2024-12-07T02:29
алла храпунова
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мошенники для получения доступа к "Госуслугам" жертвы рассказывают ей легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе полис ОМС якобы дезактивируется, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется", - сказала Храпунова. Она отметила, что целью злоумышленников является получение кода аутентификации из СМС, который даёт возможность войти в личный кабинет на портале "Госуслуг". "Напоминаем всем главное правило: код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях. Это как ключи от вашей квартиры – ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил", - подчеркнула эксперт. Кроме того, Храпунова напомнила, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, а старые полисы на "Госуслугах" обновляются автоматически.
https://ria.ru/20241205/ekspert-1987435615.html
https://ria.ru/20241127/obman-1985905426.html
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алла храпунова, общество
Россиянам рассказали о мошеннической схеме с полисами ОМС
Куратор Мошеловки предупредила о мошеннической схеме с полисами ОМС
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мошенники для получения доступа к "Госуслугам" жертвы рассказывают ей легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе полис ОМС якобы дезактивируется, рассказала РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
"На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется", - сказала Храпунова
.
Она отметила, что целью злоумышленников является получение кода аутентификации из СМС, который даёт возможность войти в личный кабинет на портале "Госуслуг".
"Напоминаем всем главное правило: код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях. Это как ключи от вашей квартиры – ведь их никто не передаст какому-то чужому человеку, что бы тот ни говорил", - подчеркнула эксперт.
Кроме того, Храпунова напомнила, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, а старые полисы на "Госуслугах" обновляются автоматически.