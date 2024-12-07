https://ria.ru/20241207/dtp-1987904531.html

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми увеличилось до 19 человек

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми увеличилось до 19 человек - РИА Новости, 07.12.2024

Число пострадавших в ДТП с трамваями в Перми увеличилось до 19 человек

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 19, из них трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:37

2024-12-07T16:37

2024-12-07T18:15

происшествия

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ПЕРМЬ, 7 дек - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 19, из них трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее глава Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале рассказал о ДТП с участием двух трамваев №7 и №8 на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком). По данным властей, во время инцидента пострадали семь человек. После ДТП прокуратура Мотовилихинского района организовала проверку. "В результате ДТП три женщины в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медучреждения Перми. Еще 14 человек осмотрены сотрудниками СМП (скорой медицинской помощи - ред.), им оказана необходимая медицинская помощь (11 из них отправлены на амбулаторное лечение, трое от госпитализации отказались). Также два ребенка, направленных на госпитализацию, осмотрены врачами больницы и отправлены на амбулаторное лечение", - рассказали в ведомстве. В региональном следственном управлении СКР пояснили, что столкновение транспортных средств произошло из-за того, что водитель одного из трамваев уснул и врезался в другой трамвай, который ехал впереди. Сейчас следователи проводят проверку.

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происшествия, пермь, уральский, дтп