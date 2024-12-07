https://ria.ru/20241207/dtp-1987862245.html

В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП

В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП - РИА Новости, 07.12.2024

В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП

Водитель ВАЗ-2115 спровоцировал аварию на трассе в Кузбассе, три человека погибли, двое получили травмы, прокуратура контролирует установление обстоятельств... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:11

2024-12-07T10:11

2024-12-07T10:55

происшествия

авто

россия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987865821_0:199:843:673_1920x0_80_0_0_59eff3c3c6f9d46fa8fb694659b53720.jpg

КЕМЕРОВО, 7 дек- РИА Новости. Водитель ВАЗ-2115 спровоцировал аварию на трассе в Кузбассе, три человека погибли, двое получили травмы, прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Уточняется, что авария произошла в 09.30 (05.30 мск) на 38-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Киселевск". "Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Киа Церато". В результате аварии погибли водители данных транспортных средств, а также пассажир ВАЗ-2115. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры обоих автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что травмированы два человека. На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора города Белово Василий Корнеев. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html

https://ria.ru/20241108/dtp-1982607415.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, дтп