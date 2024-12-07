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В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП - РИА Новости, 07.12.2024
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10:11 07.12.2024 (обновлено: 10:55 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/dtp-1987862245.html
В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП
В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП - РИА Новости, 07.12.2024
В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП
Водитель ВАЗ-2115 спровоцировал аварию на трассе в Кузбассе, три человека погибли, двое получили травмы, прокуратура контролирует установление обстоятельств... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:11
2024-12-07T10:55
происшествия
авто
россия
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КЕМЕРОВО, 7 дек- РИА Новости. Водитель ВАЗ-2115 спровоцировал аварию на трассе в Кузбассе, три человека погибли, двое получили травмы, прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона. Уточняется, что авария произошла в 09.30 (05.30 мск) на 38-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Киселевск". "Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Киа Церато". В результате аварии погибли водители данных транспортных средств, а также пассажир ВАЗ-2115. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры обоих автомобилей", - говорится в сообщении. Уточняется, что травмированы два человека. На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора города Белово Василий Корнеев. "Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241204/kuzbass-1987258914.html
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происшествия, авто, россия, дтп
Происшествия, Авто, Россия, ДТП
В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП

В Кузбассе водитель ВАЗ спровоцировал аварию, погибли три человека

© Фото : Полиция Кузбасса/ВКонтактеПоследствия ДТП на трассе в Кузбассе. 7 декабря 2024
Последствия ДТП на трассе в Кузбассе. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : Полиция Кузбасса/ВКонтакте
Последствия ДТП на трассе в Кузбассе. 7 декабря 2024
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КЕМЕРОВО, 7 дек- РИА Новости. Водитель ВАЗ-2115 спровоцировал аварию на трассе в Кузбассе, три человека погибли, двое получили травмы, прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Уточняется, что авария произошла в 09.30 (05.30 мск) на 38-м километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Киселевск".
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"Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Киа Церато". В результате аварии погибли водители данных транспортных средств, а также пассажир ВАЗ-2115. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры обоих автомобилей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что травмированы два человека.
На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора города Белово Василий Корнеев.
"Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.
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