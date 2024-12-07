https://ria.ru/20241207/dtp-1987861994.html

В ДТП в Новосибирской области пострадали 11 человек

В ДТП в Новосибирской области пострадали 11 человек - РИА Новости, 07.12.2024

В ДТП в Новосибирской области пострадали 11 человек

В Новосибирской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет, сообщило правительство региона в Telegram. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:09

2024-12-07T10:09

2024-12-07T15:28

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 7 дек — РИА Новости. В Новосибирской области 11 человек пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет, сообщило правительство региона в Telegram."Все пострадавшие доставлены в центр политравмы городской клинической больницы № 34", — уточнили областные власти.Инцидент произошел в Новосибирском районе.Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Сейчас их обследуют, устанавливая характер травм. При этом, предварительно, пациентов в тяжелом состоянии нет.По данным областной Госавтоинспекции, около 10:30 (6:30 мск) в субботу водитель 1959 года рождения, управляя автобусом КАВЗ, перевозил 26 пассажиров по маршруту из поселка Садовый в поселок Верх-Тула. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего автобус перевернулся.Прокуратура региона сообщила, что машина была арендована для доставки пассажиров в поселок Верх-Тула на мероприятие. Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.

https://ria.ru/20241205/dtp-1987599329.html

https://ria.ru/20241207/dtp-1987862245.html

новосибирская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирская область