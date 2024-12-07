В Дохе началась встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии
В Дохе началась встреча Лаврова, Фидана и Аракчи по Сирии
© Фото : МИД России/TelegramВстреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии в Дохе. 7 декабря 2024
Встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии в Дохе. 7 декабря 2024
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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии началась в Дохе, передает корреспондент РИА Новости.
Основной вопрос на повестке дня - последняя эскалация ситуации "на земле" в Сирии.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев-мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
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