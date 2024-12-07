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В Дохе началась встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии

В Дохе началась встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии - РИА Новости, 07.12.2024

В Дохе началась встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии

Встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии началась в Дохе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:15

2024-12-07T14:15

2024-12-07T15:22

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ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Встреча глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Хакана Фидана и Аббаса Аракчи по Сирии началась в Дохе, передает корреспондент РИА Новости. Основной вопрос на повестке дня - последняя эскалация ситуации "на земле" в Сирии. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев-мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация** Организация признана террористической и запрещена в РФ

https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987866613.html

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