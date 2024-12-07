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Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 07.12.2024 (обновлено: 15:24 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/dnr-1987872052.html
Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой
Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой - РИА Новости, 07.12.2024
Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой
Взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:12
2024-12-07T15:24
специальная военная операция на украине
волновахский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. "В результате удара уничтожено до 45 боевиков", — уточнили в министерстве.Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик работы "Солнцепека".Цель поразили в районе населенного пункта Разлив Волновахского района.
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волновахский район
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7 495 645-6601
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60
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Военные РФ с помощью "Солнцепека" поразили пункт временной дислокации ВСУ
Военные РФ с помощью "Солнцепёка" поразили в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ и уничтожили до 45 боевиков, сообщили в Минобороны
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волновахский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность
Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой

Российский "Солнцепек" уничтожил до 45 украинских боевиков под Волновахой

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны.
«
"В результате удара уничтожено до 45 боевиков", — уточнили в министерстве.
Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик работы "Солнцепека".
Цель поразили в районе населенного пункта Разлив Волновахского района.
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Специальная военная операция на УкраинеВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТОС-1А "Солнцепек"Безопасность
 
 
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