https://ria.ru/20241207/dnr-1987872052.html

Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой

Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой - РИА Новости, 07.12.2024

Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой

Взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:12

2024-12-07T12:12

2024-12-07T15:24

специальная военная операция на украине

волновахский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

тос-1а "солнцепек"

безопасность

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. "В результате удара уничтожено до 45 боевиков", — уточнили в министерстве.Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик работы "Солнцепека".Цель поразили в районе населенного пункта Разлив Волновахского района.

https://ria.ru/20241024/kurakhovo-1979773494.html

волновахский район

донецкая народная республика

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Военные РФ с помощью "Солнцепека" поразили пункт временной дислокации ВСУ Военные РФ с помощью "Солнцепёка" поразили в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ и уничтожили до 45 боевиков, сообщили в Минобороны 2024-12-07T12:12 true PT0M10S

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Варвара Скокшина

волновахский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", безопасность