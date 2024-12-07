https://ria.ru/20241207/dnr-1987872052.html
Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой
Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой - РИА Новости, 07.12.2024
Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой
Взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:12
2024-12-07T12:12
2024-12-07T15:24
специальная военная операция на украине
волновахский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
безопасность
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Взвод российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" поразил в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ, сообщили в Минобороны. "В результате удара уничтожено до 45 боевиков", — уточнили в министерстве.Российское военное ведомство также опубликовало видеоролик работы "Солнцепека".Цель поразили в районе населенного пункта Разлив Волновахского района.
https://ria.ru/20241024/kurakhovo-1979773494.html
волновахский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военные РФ с помощью "Солнцепека" поразили пункт временной дислокации ВСУ
Военные РФ с помощью "Солнцепёка" поразили в Волновахском районе ДНР пункт временной дислокации ВСУ и уничтожили до 45 боевиков, сообщили в Минобороны
2024-12-07T12:12
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волновахский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность
Российский "Солнцепек" ударил по украинским боевикам под Волновахой
Российский "Солнцепек" уничтожил до 45 украинских боевиков под Волновахой