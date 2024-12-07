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В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света" - РИА Новости, 07.12.2024
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22:59 07.12.2024 (обновлено: 23:00 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/deti-1987941119.html
В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света"
В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света" - РИА Новости, 07.12.2024
В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света"
Новогодняя акция для подопечных благотворительного фонда "Чудо света" и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра города Коломны в субботу... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:59
2024-12-07T23:00
коломна
москва
дед мороз
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новогодняя акция для подопечных благотворительного фонда "Чудо света" и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра города Коломны в субботу прошла в Храме в честь святого равноапостольского великого князя Владимира в Москве, гости мероприятия приняли участие в мастер-классах, танцевальной программе, встретились с космонавтами и Дедом Морозом, сообщила президент фонда "Чудо света" и его основатель Екатерина Колокольцева. "В программе мероприятия: анимация, контактный зоопарк, русская народная сказка, настоящие космонавты и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой! Для гостей и детей были подготовлены вкусные угощения!" - сказала Колокольцева, слова которой производятся в сообщении фонда. По данным фонда, в культурно-выставочном центре дети приняли участие в мастер-классах: украшении деревянного ангелочка, изготовлении восковых новогодних свечей и четок из можжевеловых бусин. Также были организованы мастер-классы с профессиональными психологами и студентами-волонтерами. Ведущие специалисты в области лечения сосудистых патологий провели конференцию и сессию в формате вопрос-ответ для всех желающих.
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коломна
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коломна, москва, дед мороз, общество
Коломна, Москва, Дед Мороз, Общество
В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света"

В Москве дети с врожденными пороками развития встретились с Дедом Морозом

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкДед Мороз
Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новогодняя акция для подопечных благотворительного фонда "Чудо света" и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра города Коломны в субботу прошла в Храме в честь святого равноапостольского великого князя Владимира в Москве, гости мероприятия приняли участие в мастер-классах, танцевальной программе, встретились с космонавтами и Дедом Морозом, сообщила президент фонда "Чудо света" и его основатель Екатерина Колокольцева.
«
"В программе мероприятия: анимация, контактный зоопарк, русская народная сказка, настоящие космонавты и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой! Для гостей и детей были подготовлены вкусные угощения!" - сказала Колокольцева, слова которой производятся в сообщении фонда.
По данным фонда, в культурно-выставочном центре дети приняли участие в мастер-классах: украшении деревянного ангелочка, изготовлении восковых новогодних свечей и четок из можжевеловых бусин. Также были организованы мастер-классы с профессиональными психологами и студентами-волонтерами.
Ведущие специалисты в области лечения сосудистых патологий провели конференцию и сессию в формате вопрос-ответ для всех желающих.
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КоломнаМоскваДед МорозОбщество
 
 
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