https://ria.ru/20241207/deti-1987941119.html

В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света"

В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света" - РИА Новости, 07.12.2024

В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света"

Новогодняя акция для подопечных благотворительного фонда "Чудо света" и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра города Коломны в субботу... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T22:59

2024-12-07T22:59

2024-12-07T23:00

коломна

москва

дед мороз

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новогодняя акция для подопечных благотворительного фонда "Чудо света" и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра города Коломны в субботу прошла в Храме в честь святого равноапостольского великого князя Владимира в Москве, гости мероприятия приняли участие в мастер-классах, танцевальной программе, встретились с космонавтами и Дедом Морозом, сообщила президент фонда "Чудо света" и его основатель Екатерина Колокольцева. "В программе мероприятия: анимация, контактный зоопарк, русская народная сказка, настоящие космонавты и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой! Для гостей и детей были подготовлены вкусные угощения!" - сказала Колокольцева, слова которой производятся в сообщении фонда. По данным фонда, в культурно-выставочном центре дети приняли участие в мастер-классах: украшении деревянного ангелочка, изготовлении восковых новогодних свечей и четок из можжевеловых бусин. Также были организованы мастер-классы с профессиональными психологами и студентами-волонтерами. Ведущие специалисты в области лечения сосудистых патологий провели конференцию и сессию в формате вопрос-ответ для всех желающих.

https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986656990.html

коломна

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

коломна, москва, дед мороз, общество