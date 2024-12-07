https://ria.ru/20241207/deti-1987941119.html
В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света"
В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света" - РИА Новости, 07.12.2024
В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света"
Новогодняя акция для подопечных благотворительного фонда "Чудо света" и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра города Коломны в субботу... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T22:59
2024-12-07T22:59
2024-12-07T23:00
коломна
москва
дед мороз
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19486/34/194863477_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_35ef3e3f86d067b10d76ae7e8905d7f3.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новогодняя акция для подопечных благотворительного фонда "Чудо света" и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра города Коломны в субботу прошла в Храме в честь святого равноапостольского великого князя Владимира в Москве, гости мероприятия приняли участие в мастер-классах, танцевальной программе, встретились с космонавтами и Дедом Морозом, сообщила президент фонда "Чудо света" и его основатель Екатерина Колокольцева. "В программе мероприятия: анимация, контактный зоопарк, русская народная сказка, настоящие космонавты и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой! Для гостей и детей были подготовлены вкусные угощения!" - сказала Колокольцева, слова которой производятся в сообщении фонда. По данным фонда, в культурно-выставочном центре дети приняли участие в мастер-классах: украшении деревянного ангелочка, изготовлении восковых новогодних свечей и четок из можжевеловых бусин. Также были организованы мастер-классы с профессиональными психологами и студентами-волонтерами. Ведущие специалисты в области лечения сосудистых патологий провели конференцию и сессию в формате вопрос-ответ для всех желающих.
https://ria.ru/20241130/dedmoroz-1986656990.html
коломна
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19486/34/194863477_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_64190ea41d1b02091c1e598dd9420ece.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коломна, москва, дед мороз, общество
Коломна, Москва, Дед Мороз, Общество
В Москве прошла новогодняя акция для подопечных фонда "Чудо света"
В Москве дети с врожденными пороками развития встретились с Дедом Морозом
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новогодняя акция для подопечных благотворительного фонда "Чудо света" и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра города Коломны в субботу прошла в Храме в честь святого равноапостольского великого князя Владимира в Москве, гости мероприятия приняли участие в мастер-классах, танцевальной программе, встретились с космонавтами и Дедом Морозом, сообщила президент фонда "Чудо света" и его основатель Екатерина Колокольцева.
«
"В программе мероприятия: анимация, контактный зоопарк, русская народная сказка, настоящие космонавты и, конечно, Дед Мороз
со Снегурочкой! Для гостей и детей были подготовлены вкусные угощения!" - сказала Колокольцева, слова которой производятся в сообщении фонда.
По данным фонда, в культурно-выставочном центре дети приняли участие в мастер-классах: украшении деревянного ангелочка, изготовлении восковых новогодних свечей и четок из можжевеловых бусин. Также были организованы мастер-классы с профессиональными психологами и студентами-волонтерами.
Ведущие специалисты в области лечения сосудистых патологий провели конференцию и сессию в формате вопрос-ответ для всех желающих.