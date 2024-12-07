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В Москве пройдет новогоднее мероприятие для подопечных фонда "Чудо света"

В Москве пройдет новогоднее мероприятие для подопечных фонда "Чудо света" - РИА Новости, 07.12.2024

В Москве пройдет новогоднее мероприятие для подопечных фонда "Чудо света"

Новогоднее мероприятие, организованное благотворительным фондом "Чудо света" для подопечных фонда и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T00:40

2024-12-07T00:40

2024-12-07T12:04

коломна

дед мороз

снегурочка

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новогоднее мероприятие, организованное благотворительным фондом "Чудо света" для подопечных фонда и воспитанников Детского социально-реабилитационного центра Коломны, пройдет в субботу в культурно-выставочном центре при Храме святого равноапостольного князя Владимира, сообщили в благотворительном фонде. "Седьмого декабря 2024 года благотворительный фонд "Чудо света" проводит увлекательную акцию для своих подопечных детей. Преддверие Нового года – лучшая пора для приятных сюрпризов, интересных встреч и вкусных угощений. Приглашаем всех неравнодушных людей посетить наше мероприятие!" - отметили в фонде. Согласно сообщению, мероприятие пройдет на территории культурно-выставочного центра при Храме святого равноапостольного князя Владимира с 12.00 до 18.00. После официального открытия гостям будет предложена экскурсия по Храму, затем начнется развлекательная программа: мастер-классы, анимация, аквагрим, ростовые куклы, контактный зоопарк, музыка и даже общение с космонавтами. Закончится мероприятие показом сказки, в которой появятся Дед Мороз и Снегурочка. А для гостей и подопечных фонда (воспитанников реабилитационного центра города Коломны) будут приготовлены угощения. Главная миссия фонда "Чудо света" - помощь подопечным и их семьям с различными врожденными пороками развития - "винные пятна", гемангиомы, сосудистые мальформации, а также связанные с ними синдромы. Для всесторонней диагностики и выбора оптимального метода лечения благотворительный фонд привлекает специалистов высшего класса - педиатров, дерматологов, челюстно-лицевых, сердечно-сосудистых, детских неврологов, генетиков, реабилитологов. В числе программ фонда: адресная помощь, просветительская деятельность, социальная поддержка семей, научная работа, ортодонтическое лечение и другие.

https://ria.ru/20241120/moroz-1984744542.html

коломна

москва

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коломна, дед мороз, снегурочка, москва, общество