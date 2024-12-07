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СК проверит информацию о возможной продаже младенцев в роддоме в Приморье
СК проверит информацию о возможной продаже младенцев в роддоме в Приморье - РИА Новости, 07.12.2024
СК проверит информацию о возможной продаже младенцев в роддоме в Приморье
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить возможные противоправные действия сотрудников одного из роддомов в Приморском крае... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T09:26
2024-12-07T09:26
2024-12-07T16:32
происшествия
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приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить возможные противоправные действия сотрудников одного из роддомов в Приморском крае после сообщений в СМИ о продаже младенцев в этом медучреждении, сообщил СК в Telegram."Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А. Г. организовать процессуальную проверку и представить доклад по доводам сюжета", — уточнили в комитете.По информации СК, которая приводится в сообщении, в эфире одного из федеральных телеканалов прозвучала история женщины, которая 12 лет назад родила ребенка в роддоме в Приморье. "И ей врачи сообщили, что младенец скончался. Однако, по мнению женщины, ее новорожденную дочь сотрудники роддома незаконно отдали в бездетную семью", — отметили в ведомстве.При этом в эфире телеканала утверждалось, что такие случаи с возможной продажей младенцев в данном роддоме не единичны, указали в СК. Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова рассказала РИА Новости, что к ним "подобные сигналы не поступали". При этом она подчеркнула, что будет разбираться в этой ситуации.
https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html
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происшествия, россия, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию о возможной продаже младенцев в роддоме в Приморье
Бастрыкин поручил проверить информацию о продаже младенцев в приморском роддоме