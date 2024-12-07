https://ria.ru/20241207/danija-1987877210.html

Зеленский утверждает, что Украина получила от Дании партию F-16

Зеленский утверждает, что Украина получила от Дании партию F-16 - РИА Новости, 07.12.2024

Зеленский утверждает, что Украина получила от Дании партию F-16

Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:22

2024-12-07T13:22

2024-12-07T13:22

в мире

украина

россия

дания

владимир зеленский

метте фредериксен

владимир путин

нато

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Владимир Зеленский. Премьер Дании Метте Фредериксен 19 ноября заявил, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, ожидается передача еще 13. "Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине", - написал Зеленский в своем Telegram-канале, не уточнив количество переданных Киеву истребителей. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241207/pentagon-1987867540.html

https://ria.ru/20240326/daniya-1935795064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дания, владимир зеленский, метте фредериксен, владимир путин, нато, f-16