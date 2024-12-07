Зеленский утверждает, что Украина получила от Дании партию F-16
Зеленский заявил, что Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Владимир Зеленский.
Премьер Дании Метте Фредериксен 19 ноября заявил, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, ожидается передача еще 13.
Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил ранее президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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