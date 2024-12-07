https://ria.ru/20241207/briks-1987861292.html
В Индии сделали неожиданное заявление о БРИКС
В Индии сделали неожиданное заявление о БРИКС - РИА Новости, 07.12.2024
В Индии сделали неожиданное заявление о БРИКС
Решение о создании единой валюты БРИКС не было принято, заявил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас, чьи слова передает Bloomberg. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:02
2024-12-07T10:02
2024-12-07T15:22
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Решение о создании единой валюты БРИКС не было принято, заявил глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас, чьи слова передает Bloomberg."Идея создания валюты БРИКС была выдвинута одной из стран — участниц БРИКС, и она обсуждалась, но никакого решения по этому вопросу принято не было", — приводят его слова журналисты.Обозреватели указали, что заявление Даса было сделано после предупреждения избранного президента США Дональда Трампа: если страны БРИКС решат отказаться от американского доллара, то Штаты введут пошлины в сто процентов."Мы не предпринимали шагов по дедолларизации. Мы хотим снизить риски в нашей торговле, поскольку зависимость от одной валюты иногда может быть проблематичной из-за повышения курса или обесценивания", — подчеркнул глава Резервного банка Индии.Накануне замминистра иностранных дел России Александр Панкин заявлял, что работа по созданию расчетного инструмента для стран — участниц БРИКС будет вестись, несмотря на угрозу Трампа ввести стопроцентные пошлины в ответ.
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экономика, индия, россия, сша, дональд трамп, александр панкин, брикс, выборы президента сша — 2024, в мире
Экономика, Индия, Россия, США, Дональд Трамп, Александр Панкин, БРИКС, Выборы президента США — 2024, В мире
В Индии сделали неожиданное заявление о БРИКС
ЦБ Индии заявил, что решение о создании единой валюты БРИКС не было принято