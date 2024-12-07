https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987919661.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.12.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T19:11

2024-12-07T19:11

2024-12-07T19:11

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Седьмого декабря около 18.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина