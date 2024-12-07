https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987848715.html

Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово

Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово - РИА Новости, 07.12.2024

Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово

Подразделения беспилотной авиации отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки российских войск активно применяют квадрокоптеры со сбросами для... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T05:17

2024-12-07T05:17

2024-12-07T05:17

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

донецк

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки российских войск активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы и техники противника на кураховском направлении, уничтожая технику и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ. "После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА успешно преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей в тылу противника и определил приоритетную для уничтожения – автомобиль с военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении. Как отмечает Минобороны РФ, профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к движущейся на большой скорости машине и осуществил сброс гранатометных осколочных выстрелов (ВОГ). "В результате первого попадания цель была повреждена, а после остановки автомобиль был полностью уничтожен прямым попаданием второго боеприпаса", - добавили в пресс-службе военного ведомства. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html

https://ria.ru/20241206/vsu-1987692572.html

курахово

донецкая народная республика

донецк

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в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины