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Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987848715.html
Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово
Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово - РИА Новости, 07.12.2024
Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово
Подразделения беспилотной авиации отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки российских войск активно применяют квадрокоптеры со сбросами для... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T05:17
2024-12-07T05:17
специальная военная операция на украине
в мире
курахово
донецкая народная республика
донецк
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки российских войск активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы и техники противника на кураховском направлении, уничтожая технику и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ. "После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА успешно преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей в тылу противника и определил приоритетную для уничтожения – автомобиль с военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении. Как отмечает Минобороны РФ, профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к движущейся на большой скорости машине и осуществил сброс гранатометных осколочных выстрелов (ВОГ). "В результате первого попадания цель была повреждена, а после остановки автомобиль был полностью уничтожен прямым попаданием второго боеприпаса", - добавили в пресс-службе военного ведомства. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241206/vks-1987658225.html
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курахово
донецкая народная республика
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в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово

Расчет БПЛА мотострелковой бригады уничтожил автомобиль ВСУ под Курахово

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки российских войск активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы и техники противника на кураховском направлении, уничтожая технику и живую силу противника, сообщили в Минобороны РФ.
"После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА успешно преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей в тылу противника и определил приоритетную для уничтожения – автомобиль с военнослужащими ВСУ", - говорится в сообщении.
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Как отмечает Минобороны РФ, профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к движущейся на большой скорости машине и осуществил сброс гранатометных осколочных выстрелов (ВОГ).
"В результате первого попадания цель была повреждена, а после остановки автомобиль был полностью уничтожен прямым попаданием второго боеприпаса", - добавили в пресс-службе военного ведомства.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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