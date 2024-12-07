https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987848543.html

Расчеты FPV-дронов уничтожили блиндажи, укрытия и живую силу ВСУ

Расчеты FPV-дронов уничтожили блиндажи, укрытия и живую силу ВСУ - РИА Новости, 07.12.2024

Расчеты FPV-дронов уничтожили блиндажи, укрытия и живую силу ВСУ

Расчеты FPV-дронов танкового подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО уничтожили скрытые блиндажи, укрытия и живую силу ВСУ в зоне... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T05:08

2024-12-07T05:08

2024-12-07T05:08

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов танкового подразделения группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО уничтожили скрытые блиндажи, укрытия и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ. Также они активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы, различной военной техники и БПЛА противника. На одном из направлений СВО военнослужащие получили данные о наращивании сил противника и передали координаты на командный пункт", - говорится в сообщении. Отмечается, что после получения боевой задачи расчеты FPV-дронов уничтожили обнаруженные замаскированные блиндажи и укрытия с живой силой ВСУ. На видео Минобороны РФ оператор, используя VR-очки, определил цель и начал заход на нее, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель. Умело спланировав, расчет FPV-дрона точно поразил украинских военнослужащих в укрытии. Вторым FPV-дроном на следующий заход в лесопосадке была уничтожена группа пехоты ВСУ. Таким образом, расчеты боевых БПЛА сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на позиции подразделений ВСУ. Ежедневно расчеты FPV-дронов поражают несколько десятков различных целей, включая скопления живой силы противника, следует из сообщения ведомства. "Ежедневно уничтожаем живую силу противника группами по 10-15 человек. У нас есть FPV-дроны и дроны-камикадзе. Также мы используем дроны коптерного типа, "крылья" для разведки для выявления врага на подходах. То есть у нас выстроена целая цепочка беспилотников, которая на данный момент работает безупречно", - сказал начальник службы БПЛА с позывным "Лихорадка". "Полевой "сервисный центр" находится рядом. Рабочая зона инженеров БПЛА. Здесь они собирают боевые части для FPV-дронов. Снаряды, в основном, осколочные, осколочно-фугасные, ещё есть кумулятивные. Они наносят ощутимый урон противнику. Работа здесь кипит постоянно. БПЛА прошивают, печатают недостающие детали для дронов. Чаще всего страдают камеры и моторы. Техники стараются подлатать технику в рекордные сроки. И такая оперативность даёт преимущество в воздухе. С момента попадания беспилотника к мастерам до возвращения на передовую требуется несколько часов", - приводит описание видео Минобороны РФ. И это не просто полевой госпиталь для дронов, а настоящий исследовательский центр. Военные техники генерируют новые идеи для того, чтобы эффективнее противостоять врагу, уточняется в видео.

https://ria.ru/20241206/bpla-1987828407.html

https://ria.ru/20241206/bespilotniki-1987642067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)