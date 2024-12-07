https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987845262.html

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 07.12.2024

В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T03:20

2024-12-07T03:20

2024-12-07T03:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241206/bespilotniki-1987642067.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область