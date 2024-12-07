Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 07.12.2024 (обновлено: 14:53 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/berestki-1987872733.html
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР - РИА Новости, 07.12.2024
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:21
2024-12-07T14:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в ведомстве.Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные окружили Курахово с нескольких сторон. Он также уточнил, что бои идут в центральной и южной частях города, а восточные районы уже освободили от боевиков ВСУ.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1980950150.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Берестки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Берестки в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Берестки в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Берестки в ДНР

Берестки (Кураховское направление) — село в трех километрах к северу от Курахово. Расположено на северном берегу Кураховского водохранилища. Его освобождение позволит взять под контроль оба автомобильных моста, по которым осуществляется снабжение гарнизона Курахово.

Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные окружили Курахово с нескольких сторон. Он также уточнил, что бои идут в центральной и южной частях города, а восточные районы уже освободили от боевиков ВСУ.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала