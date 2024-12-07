ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Берестки в ДНР
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Берестки в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Берестки в ДНР
Берестки (Кураховское направление) — село в трех километрах к северу от Курахово. Расположено на северном берегу Кураховского водохранилища. Его освобождение позволит взять под контроль оба автомобильных моста, по которым осуществляется снабжение гарнизона Курахово.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные окружили Курахово с нескольких сторон. Он также уточнил, что бои идут в центральной и южной частях города, а восточные районы уже освободили от боевиков ВСУ.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.