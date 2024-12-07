https://ria.ru/20241207/berestki-1987872733.html

ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР - РИА Новости, 07.12.2024

ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:21

2024-12-07T12:21

2024-12-07T14:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Берестки Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Накануне председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские военные окружили Курахово с нескольких сторон. Он также уточнил, что бои идут в центральной и южной частях города, а восточные районы уже освободили от боевиков ВСУ.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241207/kurakhovo-1980950150.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность