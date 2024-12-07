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Над Белгородом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:15 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/belgorod-1987919938.html
Над Белгородом сбили украинский беспилотник
Над Белгородом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.12.2024
Над Белгородом сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородом, информации о пострадавших и повреждениях нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:15
2024-12-07T19:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородом, информации о пострадавших и повреждениях нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекино в результате детонации одного дрона на территории частного домовладения выбиты окна в хозпостройке и повреждены остекление и забор соседнего домовладения. Ещё два беспилотника ударили по одному из предприятий… Также над Белгородом нашей системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Сообщения о повреждениях не поступают", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон атаковал частный дом - повреждена кровля. По данным главы региона, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html
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происшествия, белгород, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Над Белгородом сбили украинский беспилотник

Гладков: над Белгородом сбили украинский дрон, информации о пострадавших нет

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ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородом, информации о пострадавших и повреждениях нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
Шебекино в результате детонации одного дрона на территории частного домовладения выбиты окна в хозпостройке и повреждены остекление и забор соседнего домовладения. Ещё два беспилотника ударили по одному из предприятий… Также над Белгородом нашей системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Сообщения о повреждениях не поступают", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон атаковал частный дом - повреждена кровля.
По данным главы региона, обошлось без пострадавших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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