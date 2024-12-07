https://ria.ru/20241207/belgorod-1987919938.html

Над Белгородом сбили украинский беспилотник

Над Белгородом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.12.2024

Над Белгородом сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородом, информации о пострадавших и повреждениях нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T19:15

2024-12-07T19:15

2024-12-07T19:15

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородом, информации о пострадавших и повреждениях нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекино в результате детонации одного дрона на территории частного домовладения выбиты окна в хозпостройке и повреждены остекление и забор соседнего домовладения. Ещё два беспилотника ударили по одному из предприятий… Также над Белгородом нашей системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Сообщения о повреждениях не поступают", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон атаковал частный дом - повреждена кровля. По данным главы региона, обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина