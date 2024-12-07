https://ria.ru/20241207/belgorod-1987919938.html
Над Белгородом сбили украинский беспилотник
Над Белгородом сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.12.2024
Над Белгородом сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородом, информации о пострадавших и повреждениях нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:15
2024-12-07T19:15
2024-12-07T19:15
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит системой ПВО над Белгородом, информации о пострадавших и повреждениях нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекино в результате детонации одного дрона на территории частного домовладения выбиты окна в хозпостройке и повреждены остекление и забор соседнего домовладения. Ещё два беспилотника ударили по одному из предприятий… Также над Белгородом нашей системой ПВО сбит вражеский беспилотник. Сообщения о повреждениях не поступают", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе Отрадное Белгородского района FPV-дрон атаковал частный дом - повреждена кровля. По данным главы региона, обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородом сбили украинский беспилотник
Гладков: над Белгородом сбили украинский дрон, информации о пострадавших нет