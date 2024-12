"Покинуть навсегда": в Британии назвали еще одну причину бегства украинцев

https://ria.ru/20241207/begstvo-1987888705.html

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Подростки бегут с Украины не только из-за обстрелов, но и из-за страха перед принудительной мобилизацией, пишет британская газета The Times со ссылкой на опрошенных украинцев."Некоторые готовились покинуть Украину, возможно, навсегда, вынужденные бежать не только из-за бомбардировок, но и из страха быть отправленными на фронт", — пишет издание.Как отмечает The Times, хотя в настоящее время подростков нельзя призвать на фронт, Киев подвергается все большему давлению со стороны Вашингтона, требующего снизить призывной возраст, чтобы восполнить нехватку живой силы в армии."Я поеду учиться в Польшу. Когда закончу, решу, возвращаться ли на Украину или остаться. Там <…> нет опасности, что меня мобилизуют без моего согласия", — сказал корреспонденту The Times 17-летний Дмитрий.Как говорится в материале, по мнению критиков, отправка молодых мужчин на фронт усугубит и без того критическую демографическую ситуацию, не оказав ощутимого влияния на развитие конфликта.В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу.Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

