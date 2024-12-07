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Беглов: программа здравоохранения в Петербурге — один из приоритетов

Беглов: программа здравоохранения в Петербурге — один из приоритетов - РИА Новости, 07.12.2024

Беглов: программа здравоохранения в Петербурге — один из приоритетов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили участие города в развитии российской медицины и... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T20:17

2024-12-07T20:17

2024-12-07T20:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили участие города в развитии российской медицины и фармацевтической промышленности, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Встреча губернатора и министра состоялась в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова, где проходит 37-е заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества независимых государств. "Сегодня в Петербурге программа здравоохранения - это один из десяти приоритетов развития города. Особое внимание мы уделяем онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям, педиатрии, женскому здоровью. Предложения министерства по оказанию помощи жителям серебряного возраста включены в отдельную городскую программу. Мы первые в стране инициировали ее и начали реализовывать", - сказал Беглов. По его словам, благодаря поддержке министерства в каждом районе Петербурга открыты онкологические центры. Их работа дает хорошие результаты. За последние два года на 60 процентов выросло выявление онкологических патологий на ранних стадиях. Беглов поблагодарил министра за поддержку в развитии частной медицины. В частности, Медицинский институт имени Березина, который губернатор посетил сегодня, оказывает помощь за счет ОМС пациентам с онкологическими заболеваниями. Отдельно, за счет городского бюджета методами протонной терапии лечатся дети. Отмечается, что Петербург стал первым городом в мире, в котором все дети, нуждающиеся в протонной терапии, могут получить лечение бесплатно. В Петербурге активно реализуются проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В городе создана и успешно функционирует сеть региональных сосудистых центров, которые оснащены самым современным оборудованием. Это позволяет спасать больных с инфарктами и инсультами и оперативно проводить им высокотехнологичное лечение. Доля пациентов, получающих внутрисосудистую хирургию в острой стадии инсульта - самая высокая в РФ. Для борьбы с онкологией создана сеть из 20 центров амбулаторной помощи. Оснащены современным оборудованием четыре флагманских онкологических центра. Эти меры позволили значительно повысить выживаемость пациентов с опухолями. По словам Мурашко, Петербург для проведения Совета Содружества в сфере здравоохранения выбран не случайно. Он отметил, что медицина Петербурга работает не только на город, но и на всю страну. "Те изменения в здравоохранении, которые происходят сегодня под Вашим руководством, значимы и масштабны. В рамках Совета мы пригласили руководителей здравоохранения из стран СНГ посетить ряд учреждений Петербурга - городских и федеральных. Коллеги также посетили фармацевтические производства. Они убедились в высоком качестве и культуре производства", - сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении. В фармацевтический кластер Петербурга входят более 150 отраслевых компаний, более 30 научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений. По показателю "выпуск оригинальной фармацевтической продукции" петербургские производители занимают долю 25 % от всего рынка Российской Федерации. Министр отметил успехи предприятий Петербурга в развитии производства медицинской техники. "Петербург всегда являлся здесь лидером. По поручению президента предстоит следующий этап модернизации здравоохранения. Петербургские компании, которые производят медицинские изделия, будут востребованы. Будем на них опираться", – сказал Мурашко.

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общество, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, михаил мурашко, александр беглов, снг