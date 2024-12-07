https://ria.ru/20241207/bayden-1987842865.html
Байден отчитался о размещении в Европе 80 тысяч американских солдат
Байден отчитался о размещении в Европе 80 тысяч американских солдат - РИА Новости, 07.12.2024
Байден отчитался о размещении в Европе 80 тысяч американских солдат
Президент США Джо Байден отчитался конгрессу, что в странах Европы находятся 80 тысяч американских военнослужащих, направленных туда якобы с целью сдерживания... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T02:08
2024-12-07T02:08
2024-12-07T02:23
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден отчитался конгрессу, что в странах Европы находятся 80 тысяч американских военнослужащих, направленных туда якобы с целью сдерживания российской агрессии."Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе", — говорится в письме американского президента руководству обеих палат конгресса США.По утверждению Байдена, американские войска находятся там с целью "успокоения союзников" и "сдерживания дальнейшей российской агрессии".В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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В мире, Европа, Конгресс США, США, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Джо Байден
Байден отчитался о размещении в Европе 80 тысяч американских солдат
Байден отчитался конгрессу США о нахождении в Европе 80 тысяч солдат