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Байден и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 07.12.2024
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08:27 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/bajden-1987854863.html
Байден и Трамп провели телефонный разговор
Байден и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 07.12.2024
Байден и Трамп провели телефонный разговор
Действующий президент США Джо Байден и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе по случаю Дня... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T08:27
2024-12-07T08:27
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
nbc
день благодарения (thanksgiving day)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе по случаю Дня благодарения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника, знакомые с разговором. "Президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп поговорили по телефону на прошлой неделе, в выходные по случаю Дня благодарения", - указывает телеканал. По информации источников телеканала, Трамп позвонил, чтобы поздравить Байдена с Днем благодарения, разговор двух лидеров был непродолжительным и не касался актуальной повестки. Отмечается, что это первый раз, когда политики пообщались после встречи Трампа с Байденом в Белом доме 13 ноября. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
https://ria.ru/20241206/tramp-1987760207.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, день благодарения (thanksgiving day)
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, NBC, День благодарения (Thanksgiving Day)
Байден и Трамп провели телефонный разговор

NBC News: Байден и Трамп провели телефонный разговор по случаю Дня благодарения

© AP PhotoДжо Байден и Дональд Трамп
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе по случаю Дня благодарения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника, знакомые с разговором.
"Президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп поговорили по телефону на прошлой неделе, в выходные по случаю Дня благодарения", - указывает телеканал.
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По информации источников телеканала, Трамп позвонил, чтобы поздравить Байдена с Днем благодарения, разговор двух лидеров был непродолжительным и не касался актуальной повестки.
Отмечается, что это первый раз, когда политики пообщались после встречи Трампа с Байденом в Белом доме 13 ноября.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
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В миреСШАДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисNBCДень благодарения (Thanksgiving Day)
 
 
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