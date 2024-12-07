Байден и Трамп провели телефонный разговор
NBC News: Байден и Трамп провели телефонный разговор по случаю Дня благодарения
© AP PhotoДжо Байден и Дональд Трамп
© AP Photo
Джо Байден и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе по случаю Дня благодарения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника, знакомые с разговором.
"Президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп поговорили по телефону на прошлой неделе, в выходные по случаю Дня благодарения", - указывает телеканал.
По информации источников телеканала, Трамп позвонил, чтобы поздравить Байдена с Днем благодарения, разговор двух лидеров был непродолжительным и не касался актуальной повестки.
Отмечается, что это первый раз, когда политики пообщались после встречи Трампа с Байденом в Белом доме 13 ноября.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.