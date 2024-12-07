https://ria.ru/20241207/bajden-1987854863.html

Байден и Трамп провели телефонный разговор

Байден и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 07.12.2024

Байден и Трамп провели телефонный разговор

Действующий президент США Джо Байден и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе по случаю Дня... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T08:27

2024-12-07T08:27

2024-12-07T08:27

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

nbc

день благодарения (thanksgiving day)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден и победивший на выборах президента США Дональд Трамп провели телефонный разговор на прошлой неделе по случаю Дня благодарения, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника, знакомые с разговором. "Президент Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп поговорили по телефону на прошлой неделе, в выходные по случаю Дня благодарения", - указывает телеканал. По информации источников телеканала, Трамп позвонил, чтобы поздравить Байдена с Днем благодарения, разговор двух лидеров был непродолжительным и не касался актуальной повестки. Отмечается, что это первый раз, когда политики пообщались после встречи Трампа с Байденом в Белом доме 13 ноября. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

https://ria.ru/20241206/tramp-1987760207.html

https://ria.ru/20241206/tramp-1987745246.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, nbc, день благодарения (thanksgiving day)