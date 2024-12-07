https://ria.ru/20241207/asad-1987941590.html

Асад просит у США помощь в борьбе с террористами в Сирии, пишет Bloomberg

Асад просит у США помощь в борьбе с террористами в Сирии, пишет Bloomberg - РИА Новости, 08.12.2024

Асад просит у США помощь в борьбе с террористами в Сирии, пишет Bloomberg

Президент Сирии Башар Асад просит США помочь остановить военные действия с террористами, захватившими часть территории страны, в обмен на прекращение... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-07T23:12

2024-12-07T23:12

2024-12-08T00:25

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад просит США помочь остановить военные действия с террористами, захватившими часть территории страны, в обмен на прекращение сотрудничества с ливанским движением "Хезболлах" и другими группировками, поддерживаемыми Ираном, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, при этом власти Сирийской Арабской Республики эту информацию агентства не комментировали, официальный Дамаск заявил, что продолжает борьбу с террористами. Как отмечает агентство со ссылкой на источники, Асад "сигнализирует о своей готовности" заключить сделку, которая позволит ему удержать часть территории, находящуюся под контролем его армии, или гарантировать ему возможность "безопасного перехода в изгнание" при необходимости. "Одно из предложений, которые Асад сделал США через Объединенные Арабские Эмираты, заключается в том, что Сирия прекратила бы всякое сотрудничество с поддерживаемыми Ираном... группировками, такими, как "Хезболлах", если западные державы окажут влияние, чтобы остановить боевые действия", - сообщили агентству неназванные источники. Кроме того, источники, знакомые с ситуацией, заявили агентству, что Асад также направил высокопоставленного христианского лидера на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы передать то, что он считает экзистенциальной угрозой для христианского меньшинства Сирии в случае победы исламистских повстанцев. По словам источников, намерение президента заключалось в том, чтобы Орбан сообщил об этой опасности победившему на выборах в США Дональду Трампу. Блумберг утверждает, что Асад приказывает своей армии отступить, чтобы защитить Дамаск, "по сути уступив большую часть" страны повстанцам. Согласно агентству, повстанцы находятся на окраине Хомса, менее чем в 160 километрах к северу от города. Официальный Дамаск не публиковал никаких комментариев по поводу этого сообщения агентства Блумберг. Власти Сирийской Арабской Республики ранее заявляли, что продолжают вести борьбу с террористами на территории страны. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"** четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация** Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987936790.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987910410.html

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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, виктор орбан, дональд трамп, хезболла, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024, россия, сша