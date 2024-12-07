https://ria.ru/20241207/asad-1987911174.html

Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию

Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию - РИА Новости, 07.12.2024

Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию

Египет опроверг сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские чиновники просили президента Сирии Башара Асада покинуть страну, сообщает египетский... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T17:50

2024-12-07T17:50

2024-12-07T18:19

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КАИР, 7 дек - РИА Новости. Египет опроверг сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские чиновники просили президента Сирии Башара Асада покинуть страну, сообщает египетский МИД.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников сообщала, что чиновники Египта и Иордании советовали президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий, однако в пятницу он по-прежнему был в стране."Арабская Республика Египет категорически опровергает сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские официальные лица призывали сирийского президента Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, и подчеркивает, что эта информация является абсолютно необоснованной", - говорится в заявлении МИД Египта.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241129/asad-1986426477.html

https://ria.ru/20241207/asad-1987910302.html

дамаск (город)

сирия

египет

хама (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), сирия, башар асад, египет, хама (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024