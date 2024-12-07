Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию
МИД Египта назвал сообщение WSJ о призыве к Асаду покинуть Сирию необоснованным
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 7 дек - РИА Новости. Египет опроверг сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские чиновники просили президента Сирии Башара Асада покинуть страну, сообщает египетский МИД.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников сообщала, что чиновники Египта и Иордании советовали президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий, однако в пятницу он по-прежнему был в стране.
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"Арабская Республика Египет категорически опровергает сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские официальные лица призывали сирийского президента Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, и подчеркивает, что эта информация является абсолютно необоснованной", - говорится в заявлении МИД Египта.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Террористическая организация, запрещенная в России