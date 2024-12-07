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Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию - РИА Новости, 07.12.2024
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17:50 07.12.2024 (обновлено: 18:19 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/asad-1987911174.html
Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию
Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию - РИА Новости, 07.12.2024
Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию
Египет опроверг сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские чиновники просили президента Сирии Башара Асада покинуть страну, сообщает египетский... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:50
2024-12-07T18:19
в мире
дамаск (город)
сирия
башар асад
египет
хама (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
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КАИР, 7 дек - РИА Новости. Египет опроверг сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские чиновники просили президента Сирии Башара Асада покинуть страну, сообщает египетский МИД.Ранее Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников сообщала, что чиновники Египта и Иордании советовали президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий, однако в пятницу он по-прежнему был в стране."Арабская Республика Египет категорически опровергает сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские официальные лица призывали сирийского президента Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, и подчеркивает, что эта информация является абсолютно необоснованной", - говорится в заявлении МИД Египта.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241129/asad-1986426477.html
https://ria.ru/20241207/asad-1987910302.html
дамаск (город)
сирия
египет
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в мире, дамаск (город), сирия, башар асад, египет, хама (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, Башар Асад, Египет, Хама (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Египет опроверг сообщения о том, что призывал Асада покинуть Сирию

МИД Египта назвал сообщение WSJ о призыве к Асаду покинуть Сирию необоснованным

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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КАИР, 7 дек - РИА Новости. Египет опроверг сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские чиновники просили президента Сирии Башара Асада покинуть страну, сообщает египетский МИД.
Ранее Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников сообщала, что чиновники Египта и Иордании советовали президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий, однако в пятницу он по-прежнему был в стране.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Кремле отреагировали на сообщения о якобы визите Асада в Россию
29 ноября, 13:27
«
"Арабская Республика Египет категорически опровергает сообщение газеты Wall Street Journal о том, что египетские официальные лица призывали сирийского президента Башара Асада покинуть страну и сформировать правительство в изгнании, и подчеркивает, что эта информация является абсолютно необоснованной", - говорится в заявлении МИД Египта.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Дамаск - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Канцелярия Асада сообщила, что президент не покидал Сирию
Вчера, 17:40
 
В миреДамаск (город)СирияБашар АсадЕгипетХама (мухафаза)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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