В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии
Член парламентской комиссии Ирана Резазаде: Асад с семьей находится в Дамаске
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о бегстве сирийского президента Башара Асада с семьёй из Дамаска.
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Вчера, 04:07
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"Нет, он находится в Дамаске. Вчера у него была встреча с (советником верховного лидера Ирана) господином Али Лариджани", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Резазаде.
В пятницу американский телеканал CNN сообщал, что главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ*) Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их цель - свержение президента Сирии Асада.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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