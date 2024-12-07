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В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
15:41 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/asad-1987893504.html
В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии
В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии - РИА Новости, 07.12.2024
В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии
Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о бегстве сирийского президента Башара Асада... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T15:41
2024-12-07T15:41
война в сирии
в мире
сирия
хама (мухафаза)
россия
башар асад
али лариджани
воздушно-космические силы россии
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ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о бегстве сирийского президента Башара Асада с семьёй из Дамаска. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников сообщала, что чиновники Египта и Иордании советовали президенту Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий. "Нет, он находится в Дамаске. Вчера у него была встреча с (советником верховного лидера Ирана) господином Али Лариджани", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Резазаде. В пятницу американский телеканал CNN сообщал, что главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ*) Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их цель - свержение президента Сирии Асада. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987850022.html
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сирия
хама (мухафаза)
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в мире, сирия, хама (мухафаза), россия, башар асад, али лариджани, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Россия, Башар Асад, Али Лариджани, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии

Член парламентской комиссии Ирана Резазаде: Асад с семьей находится в Дамаске

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о бегстве сирийского президента Башара Асада с семьёй из Дамаска.
Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников сообщала, что чиновники Египта и Иордании советовали президенту Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
СМИ: Асаду предложили покинуть Сирию
Вчера, 04:07
«
"Нет, он находится в Дамаске. Вчера у него была встреча с (советником верховного лидера Ирана) господином Али Лариджани", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Резазаде.
В пятницу американский телеканал CNN сообщал, что главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ*) Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их цель - свержение президента Сирии Асада.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Иран начал эвакуацию своих военных из Сирии, утверждает NYT
Вчера, 05:54
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Эрдоган заявил, что Асад не ответил на предложение о встрече
6 декабря, 14:19
 
Война в СирииВ миреСирияХама (мухафаза)РоссияБашар АсадАли ЛариджаниВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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