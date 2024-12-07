https://ria.ru/20241207/asad-1987893504.html

В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии

В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии - РИА Новости, 07.12.2024

В Иране опровергли сообщения о бегстве Асада из Сирии

Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о бегстве сирийского президента Башара Асада... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:41

2024-12-07T15:41

2024-12-07T15:41

война в сирии

в мире

сирия

хама (мухафаза)

россия

башар асад

али лариджани

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130561/06/1305610615_0:0:2825:1590_1920x0_80_0_0_365657075f58dfa7617936e339aba26b.jpg

ТЕГЕРАН, 7 дек – РИА Новости. Член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Якуб Резазаде опроверг сообщения о бегстве сирийского президента Башара Асада с семьёй из Дамаска. Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников сообщала, что чиновники Египта и Иордании советовали президенту Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий. "Нет, он находится в Дамаске. Вчера у него была встреча с (советником верховного лидера Ирана) господином Али Лариджани", - приводит иранское госагентство Tasnim слова Резазаде. В пятницу американский телеканал CNN сообщал, что главарь террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ*) Абу Мухаммад аль-Джулани впервые с начала наступления боевиков в Сирии признал, что их цель - свержение президента Сирии Асада. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама. Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241207/predlozhenie-1987846457.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987850022.html

https://ria.ru/20241206/erdogan-1987720059.html

сирия

хама (мухафаза)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, хама (мухафаза), россия, башар асад, али лариджани, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024