https://ria.ru/20241207/arest-1987902945.html

Следствие попросит об аресте напавшего с ножом на школьников в Краснодаре

Следствие попросит об аресте напавшего с ножом на школьников в Краснодаре - РИА Новости, 07.12.2024

Следствие попросит об аресте напавшего с ножом на школьников в Краснодаре

Подросток, напавший на сверстников в школе в Краснодаре, задержан, следствие будет просить о его аресте, сообщили в следственном управлении СКР по Кубани. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T16:26

2024-12-07T16:26

2024-12-07T16:43

нападение в краснодарской школе

происшествия

краснодар

россия

мария львова-белова

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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Подросток, напавший на сверстников в школе в Краснодаре, задержан, следствие будет просить о его аресте, сообщили в следственном управлении СКР по Кубани.По данным властей, вечером в пятницу в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. Всего пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение."В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем СКР. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241207/krasnodar-1987840480.html

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нападение в краснодарской школе, происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова