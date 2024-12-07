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Следствие попросит об аресте напавшего с ножом на школьников в Краснодаре
Следствие попросит об аресте напавшего с ножом на школьников в Краснодаре - РИА Новости, 07.12.2024
Следствие попросит об аресте напавшего с ножом на школьников в Краснодаре
Подросток, напавший на сверстников в школе в Краснодаре, задержан, следствие будет просить о его аресте, сообщили в следственном управлении СКР по Кубани. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T16:26
2024-12-07T16:26
2024-12-07T16:43
нападение в краснодарской школе
происшествия
краснодар
россия
мария львова-белова
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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Подросток, напавший на сверстников в школе в Краснодаре, задержан, следствие будет просить о его аресте, сообщили в следственном управлении СКР по Кубани.По данным властей, вечером в пятницу в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. Всего пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, у двух - легкие травмы. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение."В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен следователем СКР. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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нападение в краснодарской школе, происшествия, краснодар, россия, мария львова-белова
Нападение в краснодарской школе, Происшествия, Краснодар, Россия, Мария Львова-Белова
Следствие попросит об аресте напавшего с ножом на школьников в Краснодаре
СК попросил арестовать подростка, напавшего с ножом на школу в Краснодаре